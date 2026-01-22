La fin d’une ère : Microsoft ferme ses bibliothèques physiques au profit de l’IA

En ce mois de janvier 2026, une page historique se tourne sur les campus de Microsoft.
L’entreprise a officiellement annoncé la fermeture de ses bibliothèques physiques à Redmond, Hyderabad, Pékin et Dublin. Elle se sépare de centaines de milliers de livres.
Ce service, pilier de la culture d’entreprise depuis des décennies, est sacrifié sur l’autel de la transformation numérique et de l’intelligence artificielle.
Microsoft – Le passage du livre au « Skilling Hub »
La décision, qui a pris effet mi-janvier 2026, s’inscrit dans une stratégie de réduction des coûts et de pivot technologique.
Microsoft remplace ses espaces de lecture traditionnels par ce qu’elle appelle le « Skilling Hub », une plateforme d’apprentissage entièrement numérique et « propulsée par l’IA ».
Le prêt d’ouvrages papier de techniques et de management, autrefois encouragé par le PDG Satya Nadella, s’arrête.
Microsoft a résilié de nombreux contrats avec des publications de prestige. Citons par exemple, The Information ou le Strategic News Service, qui fournissait des rapports mondiaux aux employés depuis 20 ans.
Les conférences et séances de dédicaces qui animaient la vie du campus sont supprimées. Le manque à gagner pour les éditeurs de presse et de livre est immense !
Les raisons du pivot : L’IA comme seul horizon
Selon une FAQ interne citée par plusieurs sources, Microsoft justifie ce choix par la nécessité de proposer une « expérience d’apprentissage moderne et connectée ».
L’entreprise estime que les outils d’IA (comme Copilot) sont désormais capables de synthétiser l’information plus efficacement que la lecture traditionnelle de rapports ou d’ouvrages longs.
Ce mouvement intervient également après une vague massive de 15 000 licenciements fin 2025. La fermeture des bibliothèques est aussi une mesure d’économie budgétaire pour financer les infrastructures coûteuses liées à l’IA générative.
Réactions : Entre nostalgie et amertume
La nouvelle a suscité des réactions vives, tant en interne que dans la communauté tech.
« C’était le joyau de la couronne des premiers jours. On y achetait chaque livre sur le PC. C’était un symbole de notre curiosité. »
Steven Sinofsky, ancien président de la division Windows, sur X.
De nombreux vétérans ont rappelé la légende du bâtiment 4 à Redmond, dont on disait que les fondations s’enfonçaient sous le poids colossal des livres de la bibliothèque. Pour eux, c’est un « troisième lieu » de ressourcement qui disparaît.
Des voix s’élèvent pour souligner que les abonnements à la presse spécialisée permettaient d’avoir des informations vérifiées, là où l’IA peut parfois halluciner ou simplifier à l’extrême.
Cette décision de supprimer les bibliothèques chez Microsoft sera t’elle annonciatrice d’une vague de fermeture dans les grandes entreprises ? Quid des bibliothèques universitaires à terme ?