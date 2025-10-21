La carte de bibliothèque d’Oscar Wilde restituée à sa famille 125 ans après sa mort

Plus d’un siècle après la mort d’Oscar Wilde, sa carte de bibliothèque sera rendue cette semaine à son petit-fils.

Le 15 juin 1895, l’écrivain fut exclu de la salle de lecture de la bibliothèque du British Museum (aujourd’hui la British Library). En conséquence sa carte de bibliothèque fut confisquée.

Oscar Wilde

Oscar Wilde, un génie de la littérature

Cette carte de bibliothèque lui avait été retirée suite à son procès et à sa condamnation pour outrage aux bonnes mœurs. A l’époque, l’homosexualité n’était bien évidemment pas tolérée en Angleterre.

Comme le précise Merlin Holland, son petit-fils,  Wilde n’était pas au courant de cette sanction supplémentaire par le British Museum.
Il ajoute: « Je pense que cela n’aurait fait qu’ajouter à son malheur de sentir qu’une des plus grandes bibliothèques du monde lui avait interdit l’accès aux livres, tout comme la loi lui avait interdit de vivre libre. »

Aujourd’hui, la famille de l’écrivain estime que le geste de la British Library est une réconciliation.

Après deux ans de prison, Wilde partit finir sa courte vie en France où la différence était tolérée. Il est mort à 46 ans. Il est notamment l’auteur de monuments de la littérature dont : « Le Portrait de Dorian Gray » et « L’Importance d’être Constant ».

Portrait d’Oscar Wilde de Gerhard Richter  exposé en ce moment à la Fondation Vuitton. 

