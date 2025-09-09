Oppo Find X9 Pro – Une méga batterie confirmée

Oppo commence à communiquer sur le Find X9 Pro et annonce la présence d’une énorme batterie.
Oppo lancera le Find X9 Pro dans le courant du mois d’octobre. Zhou Yibao, responsable chez Oppo, prend de l’avance en dévoilant quelques-unes de ses caractéristiques.
Il a dévoilé sur le réseau Weibo la capacité de la batterie du Find X9 Pro et son épaisseur. Les batteries en silicium-carbone permettent de vraies prouesses.
Oppo Find X9 Pro – Une batterie qui dépasse 7000mAh
Le récent Oppo Reno 14 se repose sur une batterie de 6000mAh. C’est déjà bien. Le Find X9 Pro va beaucoup plus loin.
La batterie du Find X9 Pro fait un bond de plus de 1500 mAh par rapport au Find X8 Pro. Ce dernier renferme une batterie de 5910 mAh. Cela veut donc dire que le Find X9 Pro possède une batterie d’environ 7500 mAh.
Avec une telle capacité, son autonomie dépassera largement la journée.
Un smartphone toujours aussi fin
C’est impressionnant d’autant plus que le Find X9 Pro reste quasiment de la même épaisseur que le Find X8 Pro. Ce dernier mesure 8,24 mm. Zhou Yibao assure que le Find X9 Pro ne dépasse pas 8,25 mm alors qu’il intègre une batterie de 7500 mAh. J’ai hâte de l’avoir en main.
D’autres constructeurs chinois ambitionnent d’aller encore plus loin. Realme souhaite sortir un GT 7 avec une batterie de 10 000 mAh. Rien ne dit qu’il sera aussi fin.
Concernant le Find X9 Pro, on sait également qu’il possède un écran plat, un lecteur d’empreinte ultrasonique et un nouveau moteur de vibrations. Zhou Yibao a également indiqué qu’un Find X9 Ultra est en préparation et qu’il est prévu pour le deuxième trimestre 2026.