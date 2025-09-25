Le quotidien La Provence devient aussi un journal audio

Avec les changements qui s’opèrent dans la presse aujourd’hui, trouver de nouveaux modèles pour attirer le lecteur devient crucial.
Le journal La Provence opère sa petite révolution. Désormais, en plus de l’édition papier et web, il y a l’édition à écouter.
Laurent Guimier, l’un des pilotes de ce projet, explique comment est né le projet.
“Nous avons donc réfléchi avec la rédaction et nous avons trouvé : et si nos lecteurs devenaient des auditeurs de La Provence ? Et s’ils pouvaient accéder aux articles et aux enquêtes de la rédaction tout en conduisant, en faisant les courses ou du sport ? C’est comme cela que l’idée de La Provence audio est née ! “
La Provence audio, Comment ça marche ?
Pour parvenir à ce résultat et proposer une édition quotidienne à écouter, le média a fait appel à l’IA. La lecture est fluide et se fait au rythme de chacun. Ce n’est pas de lecture mot à mot robotisée pour autant.
Les audio lecteurs, accèdent à la version à écouter en deux clics sur le site du quotidien mais aussi sur l’application.
La rédaction propose soit une écoute intégrale, soit une synthèse des principaux articles de la journée aux abonnés.
De plus, pour les lecteurs qui conduisent, l’audio est aussi disponible. En effet, le système Car Play permet d’écouter les infos.
Ce n’est pas de la radio, ce n’est pas un journal papier, ce n’est pas non plus un podcast, c’est une autre voie pour fidéliser les lecteurs qui ont envie de rester connectés aux infos de leur région, tout en faisant autre chose.
