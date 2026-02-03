Samsung Galaxy S26 – Des prix qui vont vous donner le sourire

Les prix des Samsung Galaxy S26, Galaxy S26+ et Galaxy S26 Ultra ont fuité. Vous allez être surpris.
À quelques jours de leur présentation, les Galaxy S26, Galaxy S26+ et Galaxy S26 Ultra sont victimes d’une nouvelle fuite pour notre plus grand plaisir. Elle vient chambouler ce qu’on pensait savoir sur leur prix.
Les Galaxy S26 disent merci à Apple
Dernièrement, un responsable de chez Samsung avertissait sur l’augmentation incontournable des prix des smartphones compte tenu de la hausse du prix des composants. Les rumeurs les plus folles ont commencé à circuler sur la hausse des prix de vente des Galaxy S26.
Les informations du site TechManiacs viennent contredire cette théorie. Selon une source interne à Samsung, les prix de ses trois futurs flagships vont rester stables. Les Galaxy S26 n’augmenteront pas de 200 € ou 300 € comme cela a pu être suggéré dans les couloirs du net.
Samsung est bloqué par Apple. La firme de Cupertino compte absorber l’inflation des prix de la mémoire pour proposer ses iPhone 18 à des prix inchangés. Pour rester compétitif, Samsung n’a pas d’autre choix que de suivre son exemple.
Galaxy S26 – Pas de hausse de prix
Selon le site, il pourrait juste y avoir quelques ajustements en fonction du stockage. La capacité du Galaxy S26 démarre à 256 Go contrairement au Galaxy S25 qui propose un espace de stockage de 128 Go. Son prix pourrait légèrement évoluer.
En revanche, la version 512 Go pourrait être moins chère. Cela dépendra des objectifs de Samsung. Il devrait tourner autour de 960€.
De son côté, le Galaxy S26 Ultra conservera les prix des différentes versions du Galaxy S25 Ultra. Il faut donc s’attendre à un prix de départ de 1469€.
Nous serons fixés très rapidement. Les trois Galaxy S26 seront dévoilés le 25 février. En attendant, Evan Blass a partagé l’un des visuels officiels du Galaxy S26 Ultra.
Lire d’autres articles sur les S26 ici