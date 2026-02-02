Bientôt une Péniche-Bibliothèque à Paris !

Le groupe Artflux, déjà connu pour ses initiatives culturelles flottantes à succès comme Fluctuart (centre d’art urbain) et Quai de la Photo, s’apprête à inaugurer un nouveau lieu incroyable !
NANNA, est une péniche entièrement dédiée à la littérature. Elle viendra enrichir le paysage culturel parisien sur la Seine.
NANNA – Un emplacement symbolique au cœur de Paris
La péniche bibliothèque est prévue pour s’amarrer au Port de Montebello (5e arrondissement).
C’est un cadre spectaculaire au pied de la majestueuse cathédrale Notre-Dame de Paris. Cet emplacement privilégié promet de faire de ce lieu un point de rencontre incontournable pour les amoureux des livres et les visiteurs en quête d’une parenthèse littéraire au fil de l’eau.
Un concept littéraire flottant et ouvert à tous
Prévue pour ouvrir au printemps 2026, NANNA est conçue comme un véritable espace de vie et d’échanges autour du livre.
L’objectif d’Artflux, co-fondé par Géraud Boursin et Nicolas Laugero Lasserre, est de “désacraliser les lieux d’art” et de rendre la culture accessible au plus grand nombre.
Le concept de NANNA s’articule autour de plusieurs idées
La péniche rassemblera près de 5 000 livres, principalement des livres d’occasion. Le public pourra les consulter sur place, dans une ambiance cosy et apaisante, et même les emprunter.
Au-delà de sa fonction de bibliothèque, NANNA veut devenir une scène culturelle dynamique. Il y aura programmation littéraire riche: rencontres avec des auteurs, des débats, et des événements thématiques.
L’aménagement du lieu sera pensé pour encourager la flânerie et la lecture. Il est conçu comme un lieu de rencontre où l’on peut s’arrêter, prendre un café, et se plonger dans un livre tout en profitant de la vue imprenable sur la Seine.
NANNA promet d’être bien plus qu’une simple bibliothèque. C’est une invitation au voyage, à la découverte et à l’échange, alliant le charme de la vie fluviale à la richesse du monde littéraire.
Hâte d’être au printemps pour découvrir ce tiers lieu dédié au livre !
