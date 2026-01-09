Galaxy S26 – Samsung parle du prix des smartphones en 2026 et ça ne sent pas bon

Allez-vous payer votre Galaxy S26 ou votre Galaxy S26 Ultra plus chers cette année ? Samsung lâche des infos.
Les prix des composants sont en forte hausse. Cette hausse va-t-elle se répercuter sur les smartphones ? Samsung parle de la montée des prix au CES 2026.
Samsung parle de la hausse des prix au CES 2026
Tim Roh, le CEO de la division Mobile s’est exprimé au salon de Las Vegas, le CES 2026. Il déclare : « nous sommes confrontés à l’une des situations tarifaires les plus difficiles dont on se souvienne”. Il avertit que « des ajustements de prix sur les smartphones pourraient être nécessaires ».
Tous les indicateurs semblent nous mener vers une hausse des prix mais tout n’est pas perdu pour les Galaxy S26. Samsung travaille avec tous les acteurs de sa chaîne d’approvisionnement pour gérer la crise sur le long terme.
Cette situation n’impacte pas uniquement les smartphones. Les téléviseurs et les appareils intelligents sont également touchés. La division semi-conducteurs de Samsung est un des principaux fabricants de puces dans le monde et pourtant Samsung peine à s’approvisionner en puces et en mémoire pour ses smartphones.
Une situation compliquée mais rien n’est perdu
Wonjin Lee, le directeur Marketing monde de Samsung a fait une autre déclaration inquiétante à Bloomberg. Il a indiqué que la firme coréenne envisage de revoir le prix de ses smartphones pour l’adapter à la nouvelle conjoncture économique.
Une hausse des prix paraît très risquée pour Samsung. Les Galaxy S26 vont devoir faire face à la très forte concurrence de l’iPhone 17 et des iPhone 18 à venir. Une hausse des prix avantagerait Apple.
Samsung se dirige plus vers un gel des prix sur certains marchés où la concurrence est la plus rude. On espère que la France en fera partie.
A qui la faute et pourquoi cette hausse des prix ?
L’essor de l’IA est un des facteurs majeurs qui a entraîné cette situation. La flambée du prix de la mémoire est le résultat de la très forte demande des entreprises qui souhaitent toutes injecter de l’intelligence artificielle dans leurs appareils.
Samsung prévoit de distribuer 400 millions d’appareils toutes catégories confondues, dotés d’IA en 2026. Cela représente le double des appareils Galaxy AI actuellement en circulation.
Samsung est devenu un acteur majeur de l’IA. Sa notoriété en matière d’IA auprès des utilisateurs de Galaxy est passée de 30 % à 80 % en 2025.
