Samsung One UI 9 – Quoi de neuf dans la mise à jour ?

Le déploiement de One UI 9 a démarré, mais qu’apporte-t-il exactement de plus à votre smartphone Samsung ? Découvrez la liste de toutes les nouveautés.
Déjà installé sur les Galaxy Z Fold 8 Ultra et Galaxy Z Fold 8, One UI 9 s’installe sur les Galaxy S26 et sur une longue liste de smartphones Samsung.
En cours de déploiement en France, la mise à jour débarque en premier sur le Galaxy S26 Ultra.
Avec One UI 9, Samsung optimise un peu plus l’expérience Galaxy. Basée sur Android 17, cette mise à jour enrichit l’utilisation au quotidien de votre smartphone Samsung. Galaxy AI, Samsung Health, ergonomie, panneau de configuration rapide, découvrez la liste des nouveautés de One UI 9.
Galaxy AI
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Suggestions Now nudge enrichies : La fonction Now nudge étend sa présence à travers le système Galaxy. Désormais active hors du clavier, elle génère des suggestions dans les notifications de messages ainsi que via un bouton flottant situé au bas de l’écran, à droite. De nouveaux cas d’usage font leur apparition, tels que la saisie d’adresses ou de détails de réservation, ainsi que la sauvegarde d’emplacements dans Google Maps.
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Suivi ciblé avec My FanCam : L’outil My FanCam offre la possibilité d’identifier un individu au sein d’une vidéo afin que la caméra le fixe et le suive automatiquement, tout en rognant les parties environnantes de l’image.
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Défilement continu dans l’Interprète : En mode conversation, vous pouvez faire défiler l’intégralité de l’historique des échanges à l’écran sans interrompre votre prise de parole.
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Affichage d’informations pendant les appels : L’écran de communication présente désormais les événements à venir et les renseignements pertinents associés à votre appel en cours.
Productivité et multitâche
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Personnalisation accrue du panneau rapide : La gestion des commandes du panneau rapide gagne en flexibilité. La taille du lecteur multimédia et des curseurs ajustant le volume et la luminosité peut être modifiée, tandis que la commande des modes sonores peut être dissociée du réglage du volume.
Accessibilité
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Menu des nouveautés d’accessibilité : La rubrique « Nouveautés » des paramètres d’accessibilité centralise la présentation et l’essai des dernières fonctionnalités ajoutées à l’écosystème Galaxy.
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Mise en valeur ciblée du texte : Un appui sur n’importe quel texte affiché à l’écran l’isole, l’agrandit et le met en surbrillance dans une fenêtre dédiée. La taille des caractères, les couleurs et divers paramètres visuels sont entièrement ajustables.
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Commandes par clavier physique : Configurez des raccourcis clavier pour naviguer dans les options d’accessibilité sans requérir d’interaction tactile avec l’écran.
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Options avancées pour les touches de la souris : L’utilisation du clavier comme périphérique de pointage s’enrichit de réglages sur la vitesse et l’accélération du curseur, tandis que le pavé numérique permet d’effectuer les clics et d’orienter le pointeur.
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Remplacement du balayage par un appui unique : L’option permettant de substituer le geste de balayage par un simple appui a été déplacée dans le menu « Dextérité et interaction » pour en simplifier l’accès.
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Lecture à la demande (Sélectionner pour lire) : Obtenez une restitution sonore immédiate sans activer le mode TalkBack complet. Il suffit de sélectionner un élément à l’écran (texte ou image) pour en entendre la lecture ou la description.
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Mises à jour simplifiées de TalkBack : L’outil TalkBack se met à jour directement en tant qu’application via le Google Play Store, garantissant un accès plus rapide aux correctifs et nouveautés.
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Samsung Health
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Refonte de l’interface Samsung Health : L’application adopte une présentation visuelle repensée, proposant des graphiques optimisés et une lisibilité accrue des données de santé pour vous accompagner dans l’atteinte de vos objectifs.
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Écran d’accueil personnalisé : L’organisation de l’accueil devient modulable : redimensionnez les cartes et classez-les par thématiques (Activité, Sommeil, Pleine conscience, Nutrition) pour garder vos indicateurs prioritaires à portée de main.
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Saisie rapide des données : L’ajout d’informations médicales et d’hygiène de vie (humeur, repas, etc.) s’effectue plus rapidement depuis l’écran principal, notamment grâce à l’intégration de l’appareil photo pour accélérer la saisie.
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Analyse approfondie des tendances : Suivez votre évolution grâce à des graphiques temporels configurables par heure, jour ou semaine. La fonction d’agrandissement par pincement et la superposition de plusieurs courbes permettent de comparer vos résultats sur différentes périodes.
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Suivi des constantes pendant le sommeil : Grâce aux mesures collectées par votre Galaxy Watch ou votre Galaxy Ring, Samsung Health met en évidence les variations significatives de vos indicateurs de sommeil pour mieux appréhender votre rythme quotidien.
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Suivi de la santé cardiaque : L’application évalue les facteurs de mode de vie et les constantes influençant votre cœur. Un score quotidien calculé à partir de votre sommeil, de votre activité physique, de votre IMC et de votre tension artérielle résume l’évolution de votre santé cardiovasculaire.
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Évaluation de la charge cardiaque : Analysez l’effort imposé à votre cœur par vos entraînements pour déterminer si vous devez intensifier la séance ou lever le pied. Votre zone cible de charge cardiaque réévalue quotidiennement ses seuils selon votre historique récent et vos priorités d’entraînement.
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Indice de forme physique global : Votre niveau de condition physique est synthétisé par un score basé sur cinq piliers : composition corporelle, capacité cardiovasculaire, force, souplesse et endurance. La définition d’un objectif débloque des conseils sur mesure.
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Protection auditive : Le nouvel outil de suivi de l’audition mesure le niveau sonore environnant via votre Galaxy Watch ainsi que le volume d’écoute dans vos écouteurs afin de vous préserver des expositions aux bruits excessifs.
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Analyse du cycle et du rythme corporel : De nouvelles options d’analyse du cycle menstruel s’intègrent à votre calendrier pour vous offrir une vue personnalisée de vos rythmes biologiques et de vos tendances de santé.
Confidentialité, sécurité et protection de l’appareil
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Nouveau menu Garantie et entretien : Une rubrique dédiée dans les paramètres regroupe les informations relatives à votre garantie, des outils de diagnostic et des conseils pratiques pour maintenir les performances optimales de votre smartphone.
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Verrouillage d’urgence renforcé : La sécurisation immédiate de l’appareil est simplifiée : un appui prolongé simultané sur le bouton latéral et la touche de réduction du volume, ou une sélection du bouton d’alimentation dans le panneau rapide, verrouille le téléphone et désactive les déverrouillages biométriques pour la session suivante.
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Indicateur d’accès à la géolocalisation : La confidentialité de votre position gagne en visibilité grâce à un repère bleu affiché en haut de l’écran dès qu’une application accède à vos coordonnées GPS. Un appui sur cet indicateur depuis le panneau rapide identifie l’application concernée.
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Alertes de sécurité dans le résumé Now : Votre résumé Now intègre des avertissements sur les menaces potentielles : programmes malveillants, applications de sources inconnues, autorisations excessives ou failles de sécurité. Tout logiciel repéré comme dangereux ou vulnérable est bloqué au lancement jusqu’à ce que vous décidiez de le conserver ou de le désinstaller.
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Surveillance des données par IA : Un système basé sur l’IA contrôle la manière dont les applications exploitent vos autorisations et vous alerte en cas d’accès injustifié à vos données personnelles.
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Bixby
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Activation vocale par geste : Déclenchez Bixby en portant simplement le téléphone à votre bouche et en parlant, sans avoir à prononcer de phrase d’activation.
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Gestion centralisée des conversations : L’organisation des échanges avec l’assistant est facilitée grâce à des fonctions de recherche, de renommage, d’épinglage des discussions favorites et de suppression globale de l’historique en une seule manipulation.
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Widget Bixby sur l’écran d’accueil : Un nouveau widget permet de saisir du texte, d’interagir à la voix ou d’accéder immédiatement à l’historique de vos requêtes.
Autres améliorations
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Horloge de l’écran de verrouillage repensée : L’affichage de l’heure par défaut adopte un style plus moderne et épuré qui harmonise ses teintes avec votre fond d’écran.
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Optimisations de Samsung DeX : Le déplacement des fenêtres d’applications d’un bureau virtuel à un autre est facilité par le menu supérieur de la fenêtre. De plus, l’écran des applications récentes intègre des aperçus des bureaux pour basculer de l’un à l’autre d’une simple pression.