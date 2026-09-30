Cinéma – Mon 2ème coup de cœur de la semaine : Digger

Voici mon avis sur « Digger » qui sort le 30 septembre dans les salles de cinéma.
Mêlez la force créatrice du réalisateur mexicain Alejandro Inárritu et le talent charismatique de Tom Cruise et vous obtiendrez ce long métrage hors normes !
Ce mélange d’action et de comédie était l’un des films les plus attendus pour 2026 et il tient toutes ses promesses. Le héros de « Mission ; Impossible » incarne Digger, un magnat du pétrole qui se balade toujours avec une pelle, dont l’entreprise serait à l’origine d’une catastrophe écologique aux conséquences si graves qu’elles pourraient provoquer un conflit nucléaire.
Face à lui, John Goodman campe un Président américain malade qui supplie Digger de réparer le chaos qu’il a lui-même provoqué. Dans cette œuvre déjantée et jubilatoire, Tom Cruise est métamorphosé.
Avec un accent traînant du sud des États-Unis, un ventre bedonnant et des cheveux blancs clairsemés, habilement rabattus sur le crâne pour cacher sa calvitie, il crève l’écran et nous époustoufle.
« Jamais auparavant un rôle ne m’avait lancé un défi d’une telle ampleur, et Alejandro Inárittu, non plus, n’avait jamais entrepris un projet comme celui-ci. Lorsque vous verrez ce film, vous découvrirez quelque chose de totalement original. Quand nous créons un personnage, nous cherchons l’humour, le drame, l’émotion, la parfaite alchimie de tout cela. Que ce soit le producteur fou de « Tonnerre sous les Tropiques », Lestat dans « Entretien avec un vampire », le tueur de « Collatéral » ou le gamin de « Risky Business », je me demande toujours comment faire passer tout cela à l’écran. La gestuelle, le maquillage et toute la dimension physique se découvrent progressivement, à mesure que l’on apprend à communiquer le personnage. », explique Tom Cruise.
Tom Cruise démontre son extraordinaire talent d’acteur et sa capacité à tout jouer
Ce film, survitaminé et mené à un rythme d’enfer, allie la satire et un questionnement sur les grandes angoisses de notre époque.
Certains trouveront sans doute la mise en scène d’Inárritu excessive mais il confirme son exceptionnel sens de la réalisation. Souvenez-vous de « The Revenant avec Leonardo DiCaprio ou « Birdman » avec Michael Keaton).
Et son scénario regorge de trouvailles qui donnent au récit une intensité qu’on retrouve toujours dans la filmographie de ce metteur en scène réellement doué.
Alejandro Inárritu aura mis dix ans pour mener à bien ce projet. Le temps de bien construire son histoire et de peaufiner sa réalisation. Ce souci de la perfection ne pouvait que séduire Tom Cruise qui pourrait remporter un Oscar du meilleur acteur lors de la cérémonie en mars 2027.
Lui, qui n’a été récompensé que par un Oscar d’honneur en 2025, mériterait cette première distinction tant sa prestation dans « Digger » est impressionnante. Allez découvrir ce film pour vous en rendre compte !
Digger, en salles le 30 septembre. Durée : 2 h09.
Envie d’aller au cinéma ? Consultez d’autres critiques ici.