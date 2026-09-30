Cinéma – Mon coup de cœur de la semaine : Notre Salut

Voici mon avis sur « Notre Salut » qui sort le 30 septembre dans les salles de cinéma.
C’est tout simplement un très grand film sur la période de l’Occupation qui a reçu le Prix du scénario au dernier Festival de Cannes. Parce qu’il ne ressemble à aucune œuvre ayant déjà traité ce thème grâce à une mise en scène déroutante et un récit admirable.
Septembre 1940, le régime de Pétain se met en place. Henri Marre, 49 ans, débarque à Vichy sans argent ou relation, loin de sa femme et ses enfants. Il voit dans la nouvelle administration l’opportunité de trouver enfin la place qu’il mérite. Dans sa valise, son traité politique édité à compte d’auteur, « Notre Salut », où il défend ses convictions patriotiques et ses méthodes d’ingénieur.
Son credo : « gagner en efficacité » pour relever la France de la débâcle. Mais peut-être qu’Henri Marre cherche avant tout à fuir sa propre débâcle…
« Je savais que mon arrière-grand-père avait été partie prenante du régime de Vichy, qu’il avait écrit ce livre « Notre Salut », un traité politique pétainiste. Dans ma famille, on n’a jamais parlé de lui comme une personne ayant participé à des choses horribles, mais plutôt comme un individu à côté de la plaque. On lui aurait presque reproché d’avoir raté sa carrière administrative plutôt que ce dans quoi il s’était engagé. Dans une de ses lettres, il raconte son arrivée à Vichy, son enthousiasme, alors qu’il avait pratiquement tout perdu. J’ai commencé à lire les lettres qui allaient de 1937 à 1946 et je me suis tenu à la période de l’occupation. En faisant des recherches dans les archives, j’ai découvert que des personnes comme lui, il y en a eu plein… C’est pourquoi, le film n’est pas un biopic d’Henri Marre, mais une interprétation libre de la matière de sa correspondance », dit le réalisateur Emmanuel Marre.
Ce remarquable long métrage a été l’un des moments phares au dernier Festival de Cannes
Dans le rôle d’Henri Marre, Swann Arlaud impressionne par sa présence, ses regards et sa façon si particulière de s’exprimer.
Il porte sur ses épaules non seulement l’histoire écrite par Emmanuel Marre, mais aussi le poids de l’Histoire, celle de la collaboration et de l’Occupation.
Il compose un personnage inoubliable, à la fois plein de retenue et habité par une espèce de rage intérieure qu’il ne parvient jamais à libérer.
En optant pour une réalisation proche du documentaire, Emmanuel Marre réinvente l’écriture cinématographique. Avec la caméra à l’épaule, aucun contre-champ et des scènes quasiment improvisées par les comédiens, le cinéaste ouvre un immense champ de libertés.
Après « Les rayons et les ombres » de Xavier Giannoli, sorti il y a quelques mois, le long métrage d’Emmanuel Marre se penche, à son tour, sur l’un des pires moments pour la France. Mais avec une vision différente et une approche novatrice qui font de « Notre Salut » une grande œuvre salutaire.
Notre Salut, en salles le 30 septembre. Durée : 2 h33
Les autres films à voir cette semaine
Deux autres nouveaux films à voir ce 30 septembre : « Verity » de Michael Showalter, avec Anne Hathaway et Dakota Johnson et « Mémoire de fille » de Judith Godrèche, avec Tess Barthélémy et Valérie Dréville.
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