Israël attaques du 7 octobre – Le livre toujours disponible, scandale Hachette sur un manuel révisionniste

Le géant de l’édition Hachette Livre est plongé dans une crise sans précédent.
En cause : un manuel parascolaire destiné aux révisions du Baccalauréat contenant une description des massacres du 7 octobre 2023 jugée “négationniste” par de nombreux observateurs et par le sommet de l’État.
Un scandale pour l’éducation !
L’alerte a été donnée sur les réseaux sociaux, notamment par la Licra (Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme).
Dans une page consacrée au conflit au Proche-Orient, l’ouvrage décrivait les attaques terroristes du Hamas en octobre 2023 comme ayant causé la mort de « 1 200 colons juifs ». Jamais le mot attentat n’est non plus cité !
Pour rappel, les attaques du 7 octobre 2023 ont fait plus de 1000 morts et pas seulement des juifs ! Ce parti pris éditorial est un véritable scandale ! Sauf erreur de notre part, à l’heure où nous écrivons cet article, l’un des livres semble être toujours disponible sur certains sites en ligne ! (14 janvier 14H28)
Le texte incriminé
« En octobre 2023, à la suite de la mort de plus de 1 200 colons juifs lors d’une série d’attaques du Hamas, Israël décide de renforcer son blocus économique et d’envahir une grande partie de la Bande de Gaza, entraînant une crise humanitaire de grande ampleur dans la région. »
Cette terminologie a immédiatement suscité l’indignation. L’utilisation du terme “colons” pour désigner des victimes civiles sur le sol israélien est une tentative de légitimer ou de relativiser le massacre.
La Licra a fustigé des « dérives confusionnistes et négationnistes », accusant l’éditeur d’avoir laissé des « proxys » du Hamas s’infiltrer dans ses textes
La réaction ferme d’Emmanuel Macron
L’affaire a pris une dimension politique nationale avec l’intervention directe du Président de la République. Emmanuel Macron a qualifié d’« intolérable » la falsification des faits dans un ouvrage destiné à la jeunesse française.
Le chef de l’État a rappelé que « le révisionnisme n’a pas sa place en République ». Il exige que le Gouvernement prenne des mesures immédiates pour répondre à ce qu’il considère comme un relativisme inacceptable face aux attentats terroristes et antisémites du 7 octobre.
Un manuel de révision du baccalauréat qui falsifie les faits : c’est intolérable. Comme tout relativisme sur les attentats terroristes et antisémites du Hamas du 7 octobre. Le révisionnisme n’a pas sa place en République. J’ai demandé au Gouvernement de prendre des mesures.
Hachette présente ses excuses et lance un rappel
Face à l’ampleur de la polémique, le groupe Hachette Livre a réagi par voie de communiqué. L’éditeur exprime ses « excuses les plus sincères » envers les élèves, les parents et le corps enseignant, reconnaissant un « contenu erroné ».
Les mesures annoncées :
Tous les exemplaires en librairie et chez les partenaires sont retirés de la circulation. De plus, les annales du BAC non vendues seront détruits.
Le manuel ne sera réimprimé qu’après une relecture intégrale et une correction rigoureuse.
Enquête interne et engagement
Arnaud Lagardère, PDG du groupe, assure que des procédures strictes seraient mises en place afin d’éviter qu’une telle erreur ne se reproduise.
Une enquête interne est ouverte pour comprendre comment une telle formulation a pu franchir tous les filtres éditoriaux.
Le groupe réaffirme son engagement à produire des contenus strictement conformes aux exigences de l’Éducation nationale. Il reconnait que, dans ce cas précis, la chaîne de contrôle a tragiquement failli à sa mission.
