En attendant le Vivo X90, on découvre le Vivo X Fold+ en vidéo

Cela fait deux ans que Vivo s’est installé en France et à cette occasion le constructeur nous a convié à découvrir ses dernières innovations dont le pliable Vivo X Fold+.

Comme nous l’a démontré la qualité du Vivo X80 Pro lors de notre test, Vivo sait faire d’excellents smartphones. C’est un acteur de poids sur le segment premium. La compagnie investit beaucoup dans la recherche et possède de nombreuses nouveautés dans ses cartons.

Cette conférence nous a permis de prendre en main le très beau smartphone pliable Vivo X Fold+, un smartphone IQOO avec la première recharge 200W et les smartphones d’entrée de gamme Vivo Y.

Seuls ces derniers sortiront en France mais les autres sont destinés à la Chine. On ne désespère pas de les voir arriver dans les mois à venir en Europe.

Vivo X Fold+ – Un smartphone pliable sans trace ni pliure

En attendant le Vivo X90 Pro, vous pouvez découvrir le Vivo X Fold+ dans notre vidéo ci-dessous. C’est un smartphone pliable et il a la particularité d’avoir une charnière en forme de goutte d’eau. Grâce à elle la courbure de l’écran est plus douce.

La pliure au centre de l’écran intérieur est quasiment invisible et on ne la ressent pas. Vivo a également réussit à supprimer l’espace entre les deux parties de l’écran lorsqu’il est fermé.

Une recharge 200W

Nous avons également pu découvrir un smartphone de la marque IQOO qui appartient à Vivo. Il intègre une batterie avec une recharge 200W. Il récupère 100% de batterie en 10 minutes avec l’écran éteint et une température ambiante assez fraîche. Il s’est montré un peu plus paresseux face à nous puisqu’il s’est rechargé entièrement en 13 minutes.

Le smartphone et le chargeur étaient à peine chauds. Nous verrons peut-être cette technologie sur un smartphone Vivo pour l’Europe dans un futur proche.

De leur côté, les smartphones Y35, Y22s et Y16 débarquent sur le marché français. Il s’agit d’appareils d’entrée de gamme avec un design soigné, une batterie généreuse et une capacité de mémoire étendue. Le Y35 est à 279€, le Y22s à 249€ et Y16 à 199€.