Galaxy A55 – Samsung met en ligne des infos par erreur

Samsung a mis en ligne des infos par erreur, sur les prochains Galaxy A55 et Galaxy A35. La sortie se rapproche.

Le Galaxy A55 est un des smartphones phare de Samsung. Cet appareil milieu de gamme est un des plus équilibrés du marché. Le Galaxy A54 est sorti au milieu du mois de mars 2023. Cela fait maintenant 12 mois. Il est temps pour la Galaxy A55 de prendre la relève.

Samsung n’a pas encore communiqué sur son smartphone mais il n’y a plus de doute il va bientôt débarquer en Europe et en France. Le constructeur a publié la page support du Galaxy A55 et accessoirement du Galaxy A35 sur différents sites européens.

Ces fiches nous apprennent peu de choses mais cela confirme une sortie dans les semaines à venir. On apprend tout de même l’existence de deux versions 5G du Galaxy A55. Elles sont équipées de 128Go et 256Go de stockage. La mention DS à côté du numéro de série précise qu’ils sont Dual SIM.

Samsung Galaxy A55 – Une fiche technique solide

Début février le Galaxy A55 était déjà passé par l’autorité de régulation TENAA nous laissant entrevoir son design dans la droite ligne de son prédécesseur. Dans le même temps @evleaks postait sur son compte Twitter/X des visuel 3D du smartphone.

Plusieurs éléments de sa fiche technique ont déjà fuité. Nous savons de façon quasi sûre, qu’il va abriter un processeur Exynos 1480. Cette puce sera assistée par 8Go de RAM et 128/256Go de stockage.

Le futur smartphone de Samsung dispose d’un écran de 6,5 pouces FullHD+ avec un taux de rafraichissement de 120Hz.

Son appareil photo se compose d’un capteur principal de 50MP avec stabilisateur optique d’image. Il sera probablement accompagné d’un ultra grand-angle de 12MP et d’un Macro de 5MP. Sa batterie de 5000mAh serait compatible avec la recharge 25W.

Suivez toute l’actualité IDBOOX sur Google Actualités

Via