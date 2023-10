Huawei FreeBuds Pro 3 Test – Des écouteurs sans fil avec un ANC impressionnant

Les FreeBuds Pro 3 sont les derniers écouteurs sans fil signés Huawei. Qu’apportent-ils de nouveau ? On vous dit tout dans notre test.

FreeBuds Pro 3 sont les nouveaux écouteurs haut de gamme conçus par Huawei. La version précédente faisait partie de de notre sélection des meilleurs écouteurs sans fil 2022.

Huawei a-t-elle réussi à faire encore mieux ? Nous avons pu tester les Huawei FreeBuds Pro 3 avant leur sortie, découvrez notre verdict. (test non sponsorisé)

FreeBuds Pro 3 – Des écouteurs sans fil confortables

Huawei a fait quelques ajustements sur le design de ses nouveaux écouteurs sans fil. Le boitier est plus petit que le précédent modèle. Il tient dans le creux de la main.

La petite plaque miroir avec le logo est maintenant sous la charnière. Le constructeur a gommé toutes les aspérités pour le rendre encore plus lisse et le faire glisser facilement dans une poche. Autre détail, le boitier est coupé en biais pour sortir plus facilement les écouteurs.

Ces derniers ont également subi une petite transformation. Ils sont 5% plus légers. Chaque écouteur ne pèse plus que 5,8g. Ils se font vite oublier dans le creux des oreilles. Huawei a eu la très bonne idée de rajouter une taille d’embouts en silicone. Vous avez désormais le choix entre : XS, S, M et L.

Concernant l’ergonomie, les FreeBuds Pro 3 sont très légers comme mentionné plus haut. Ils tiennent bien dans l’oreille sans entrer profondément dans le conduit auditif. La tige est très courte et la majeure partie du poids se trouve dans la partie haute des écouteurs. Ils ne provoquent aucun gêne même après quelques heures d’écoute.

Une installation rapide et simple

Les FreeBuds Pro 3 sont compatibles avec les appareils Android et iOS. L’appairage en Bluetooth se fait automatiquement mais nous vous conseillons d’installer le Huawei AI Life pour bénéficier de tous les réglages des écouteurs.

Vous pouvez passer par le Huawei App Store ou simplement scanner le flash code sur la boite des écouteurs. Vous aurez ainsi accès à différents paramètres comme le contrôle du bruit, les réglages sonores ou la configuration des gestes.

Huawei nous laisse un peu de latitude pour redéfinir les commandes des écouteurs. Il faut s’habituer aux différents gestes qui ne se révèlent pas évident à réaliser au début. Les tiges sont très courtes et les zones tactiles se trouvent sur les côtés.

Vous devez pincer ces tiges pour déclencher une action. Si vous avez le tragus et l’anti-tragus développés les écouteurs auront tendance à se déloger à chaque geste. Idem pour la gestion du volume, il faut glisser le doigt sur le côté et atteindre la zone tactile n’est pas toujours évident. Un petit moment d’adaptation est nécessaire avant de maîtriser l’ensemble.

La qualité audio

Vous aurez certainement remarqué la disparition du logo Devialet sur le boitier. Huawei travaille maintenant en solitaire. La marque reprend le système d’un double haut-parleur pour délivrer une expérience sonore riche. L’un est dédié aux hautes fréquences (jsuqu’à 48kHz) et l’autre aux basses fréquences (jusqu’à 14kHz).

Le résultat est convaincant. Les FreeBuds Pro 3 fournissent un son clair et détaillé. L’impression de puissance domine avec des basses très présentes surtout si l’ANC est activé.

Les basses ne sont cependant pas omniprésentes. Elles savent céder la place aux voix et aux instruments qui se détachent. De toute façon, l’interface propose différents pré-réglages adaptés à ce que vous écoutez ainsi qu’un égaliseur paramétrable.

Les écouteurs disposent également d’un égaliseur dynamique qui s’adapte automatiquement au volume d’écoute, à la structure de votre oreille ou au niveau de bruit environnant. De plus, les Huawei FreeBuds Pro 3 prennent en charge les codecs L2HC 2.02 et LDAC 3, et sont certifiés à la fois par HWA et Hi-Res Audio Wireless.

Des appels sans bruit ou presque

Huawei a également soigné la partie appels. Les FreeBuds Pro 3 intègrent de nouveaux capteurs 2,5X plus performants. Ils améliorent la captation de la voix pendant les appels vocaux et vidéo grâce à un algorithme sépare la voix humaine de son environnement.

L’IA assistée par l’ANC 3.0 arrivent effectivement à débarrasser ou à supprimer une partie du bruit pour un appel dans la rue. La voix est claire mais n’évite pas l’effet bocal. Il faut activer l’option priorité à la qualité du son dans les réglages pour optimiser le rendu mais cela consomme plus de batterie.

On apprécie également la possibilité de connecter deux appareils en même temps pour passer de l’un à l’autre automatiquement.

ANC 3.0 – Une bulle de quiétude et de silence

Les écouteurs FreeBuds Pro 3 profitent de la dernière génération de réduction de bruit active mise au point par Huawei.

Cet ANC 3.0 a la particularité de s’adapter en temps réel à votre environnement sonore en combinant les différents modes d’atténuation proposés.

L’algorithme mis au point par Huawei va reconnaître différents types de bruits pour mieux les supprimer. Lorsque ce mode dynamique est activé, il permet aussi de ne pas ressentir de pression sur les tympans.

Cet ANC 3.0 se révèle très confortable surtout pour une longue période d’écoute. Si vous choisissez de passer en mode manuel, vous ne serez pas déçus non plus.

Huawei a augmenté les performances de son ANC de 50% par rapport au précédent modèle. Il peut faire disparaître les bruits jusqu’à 45db. Si vous sélectionnez le mode Ultra vous entendrez à peine une personne parler à côté de vous. Au milieu de la circulation, vous entendrez des bruits très éloignés des moteurs. Même le vacarme des bus et des camions sont fortement atténués.

Seuls les klaxons et les bruits aigus réussissent à percer ses barrières. Les FreeBuds Pro 3 réussissent à vous plonger dans une bulle de calme et de sérénité. Le niveau de réduction de bruit est vraiment impressionnant pour de si petits écouteurs.

L’autonomie

Freebuds Pro 3 gagnent en autonomie comparé aux FreeBuds Pro 2. La batterie tient 4,5 heures avec le système de réduction de bruit active et 6,5 heures sans ANC.

Le boitier étend cette autonomie à 22 heures avec l’ANC et 31 heures quand on le désactive. L’autonomie variera en fonction de votre volume d’écoute et autres variables.

Ce qu’on en pense

Les Huawei FreeBuds Pro 3 sont des écouteurs sans fil performants, confortables et faciles à installer qui sont encore meilleurs que leurs prédécesseurs.

Huawei ne travaille plus avec Devialet mais ses écouteurs sans fil n’en sont pas moins excellents. Les FreeBuds Pro 3 enchantent nos oreilles par leur qualité audio. Ils fournissent un son clair et puissant. Les écouteurs savent aussi jouer la partition des nuances.

Le son est détaillé et ne mise pas tout sur les basses. Il faut également porter au crédit de Huawei l’efficacité de son nouvel ANC 3.0. Il est impressionnant.

Vous allez pouvoir écouter votre musique dans des conditions optimum, protégés dans une bulle de calme et de sérénité. Leur performance est surprenante pour des écouteurs sans fil aussi petits. Les Huawei FreeBuds 3 sont disponibles au prix de 199,99€.