Quels sont les meilleurs écouteurs sans fil True Wireless de l’année 2022 ?

Quels sont les meilleurs écouteurs sans fil de l’année 2022 ? Ne vous posez plus la question. Découvrez notre sélection de 63€ à 259€.

Tout au long de l’année 2022 de nombreux écouteurs sans fil ont enchanté nos oreilles. Nous avons fait le tri parmi ceux que nous avons testé pour mieux vous aider à choisir la perle rare.

Découvrez notre sélection des meilleurs écouteurs sans fil 2022 performants avec système de réduction de bruit active 63€ à 249€.

Sennheiser Momentum True Wireless 3

Les Sennheiser Momentum True Wireless 3 sont immédiatement reconnaissables grâce à leur boitier très chic recouvert de tissu. Les finitions des écouteurs sont du même niveau. Ces intraauriculaires sont équipés d’un accessoire supplémentaire pour les maintenir dans les creux de vos oreilles.

Ils sont entourés d’une bague en silicone amovible qui aide à mieux les maintenir dans les oreilles. Certaines ont des ailettes et d’autres sont plates. Les écouteurs offrent un confort optimum même après une longue période d’utilisation.

Précisons également qu’ils sont certifiés IPX4. Ils résistent donc aux éclaboussures. L’application compagnon Smart Control est complète et simple d’utilisation. Elles donnent accès au réglages habituels comme la personnalisation des commandes tactiles avec réglage du son ou l’accès à un égaliseur.

Leurs prix est élevé mais leurs finitions, leur confort et leur qualité audio leur donne le droit d’entrer dans notre top 2022.

La qualité audio

Les Sennheiser Momentum True Wireless 3 diffusent un son équilibré et clair. Les basses, les médiums et les aigus cohabitent et chacun laisse de la place à l’autre pour s’exprimer. L’ensemble est détaillé. Les gammes se détachent et on ressent l’ensemble du spectre.

La restitution est dynamique et précise. Les voix et les instruments se détachent. C’est du travail ciselé. De toute façon, l’égaliseur embarqué dans l’appli Smart Control vous aidera à trouver les réglages parfaitement adaptés à vos oreilles.

Les Momentum True Wireless 3 sont équipés d’un système de réduction de bruit active qui atténue efficacement les bruits environnants. Son système d’ajustement adaptatif permet d’écouter sa musique dans de bonnes conditions sans pour autant vous couper du monde.

Le niveau de suppressions du bruit varie en fonction de votre environnement. On donne une mention spéciale au mode anti-vent qui atténue les rafales de vent. Parfait pour les balades sur la plage.

L’autonomie

Les batteries de 77mAh confèrent aux Momentum True Wireless 3 une autonomie de 7 heures sans réduction de bruit active. Elevez 30 à 45 minutes avec l’ANC. Elle s’étend à 28 heures grâce au boitier de recharge.

Cette durée sera plus ou moins revue à la baisse selon vos usages mais ils gravitent toujours autour des 7 heures. Les écouteurs se rechargent en 1h30 et ils récupèrent 1 heure d’écoute en 10 minutes de charge. A noter qu’ils sont compatibles avec la recharge sans fil Qi.

Les Sennheiser Momentum True Wireless 3 sont vendus 249€. Suivez ce lien pour les acheter.

Samsung Galaxy Buds 2 Pro

Samsung nous a étonné avec des écouteurs True Wireless d’une grande qualité. Commençons par leur design. La firme coréenne a légèrement revue la forme de ses écouteurs pour les rendre plus compacts et plus confortables à porter. Ils sont certifiés IPX7. Cela veut dire qu’ils résistent à la sueur et à la pluie mais pas à la poussière.

La qualité audio

Les Galaxy Buds2 Pro fonctionnent avec un double transducteur. Il intègre un haut-parleur dédié aux basses et un autre aux aigus. Cela se traduit par un son clair et détaillé. Les basses sont enveloppantes mais l’ensemble reste équilibré. Elles n’emportent pas tout sur leur passage.

Les Galaxy Buds 2 Pro prennent en compte le Dolby Atmos, le son 7.1 mais aussi le Head tracking. Ils restituent un son spatial à 360°. Les instruments se détachent tout autour de vous. Le système fonctionne bien et l’immersion est totale.

La réduction de bruit active est opérée par trois micros placés dans chaque écouteur. Deux sont situés à l’extérieur et un autre à l’intérieur. Ils gomment les bruits ambiant efficacement. Les écouteurs se montrent performants sur l’isolation des basses et des mediums. Ils filtrent moins bien les aigus comme beaucoup d’écouteurs sans fil.

Un traitement logiciel renforce l’isolation grâce à une détection automatique de certains bruits comme le souffle du vent ou le métro.

L’autonomie

Le boitier des Samsung Galaxy Buds 2 Pro fonctionne avec une batterie de 515mAh. De leur côté les écouteurs disposent chacun d’une cellule de 58mAh. Cet ensemble leur confère une autonomie dans la moyenne. Ils tiennent 29 heures en passant par le boitier de recharge. Cette durée passe à 18 heures si vous activez l’ANC.

L’autonomie chute drastiquement 8 heures sans réduction de bruit active et 5 heures avec ANC activé. Dans la pratique on s’approche effectivement de la durée annoncée par Samsung. Elle varie à plus ou moins 5h30 heures en fonction du volume d’écoute.

Les Samsung Galaxy Buds 2 Pro sont vendus à 211€. Suivez ce lien pour les acheter.

Jabra Elite 5

Les Jabra Elite 5 comblent un vide dans la gamme d’écouteurs sans fil du constructeur. Il s’intercalent entre les Jabra Elite 3 et les Jabra Elite 7 Pro. Si ces derniers restent au top les Jabra Elite 5 sont d’un très bon rapport qualité/prix. Ils sont vendus 169,99€ avec un ANC efficace et un son généreux.

La qualité audio

Le Jabra Elite 5 intègrent des haut-parleurs de 6mm qui leur offrent un son puissant. Les Elite 5 sont plus sur une gamme de médium avec un son équilibré. Ils flattent tout de suite les oreilles avec des basses présentes qui ne submergent pas tout sur leur passage.

Les instruments et les voix auraient pu se détacher un peu plus mais on peut jouer avec l’égaliseur pour accentuer les nuances. Il permet d’adapter le rendu sonore à son goût avec plus ou moins de basses et d’aigus. C’est un vrai plus.

Parmi les fonctions appréciables liés aux appels, les écouteurs sont compatibles avec la technologie Bluetooth multipoint. Cela veut dire qu’ils peuvent être connectés à deux appareils en même temps. Vous pouvez passer d’un appareil à l’autre sans problème.

Concernant le système de réduction de bruit active, n’oubliez pas de choisir les embouts en silicone les mieux adaptés à vos oreilles. Comme avec tous les écouteurs, ils participent grandement à l’isolation. Les bruits les plus aigus réussissent à percer mais les écouteurs atténuent le son des touches d’un clavier par exemple ce qui n’est pas toujours le cas pour des écouteurs beaucoup plus chers.

L’autonomie

Les écouteurs Jabra Elite 5 tiennent pendant 7 heures en utilisation continue avec l’ANC activé. Sans la réduction de bruit active, les écouteurs montent jusqu’à 9 heures. L’autonomie est prolongée jusqu’à 28 heures avec l’étui de recharge et 36 heures sans ANC.

Vous pouvez grapiller quelques heures en utilisant un seul écouteur. Ils fonctionnent individuellement. Le son passe en mono mais cela permet d’en recharger un pendant qu’on écoute de la musique avec l’autre. Ils se rechargent à 100 en 180 minutes.

Les Jabra Elite 5 sont vendus 129,99€. Suivez ce lien pour les acheter.

Huawei FreeBuds Pro 2

Les Huawei FreeBuds Pro 2 gagnent en finesse par rapport au précédent modèle. Les écouteurs reprennent les mêmes lignes mais les tiges paraissent encore plus fines. Ils pèsent seulement 5,9 g ce qui les rend très agréables à porter même pendant une longue période. Ils se maintiennent bien dans le creux de l’oreille grâce à leur forme compacte et leur légèreté.

On accède aux commandes en pressant les tiges ce qui évite les mauvaises manipulations. L’application AI Life disponible sur la Huawei App Gallery donne accès à de nombreuses réglages et fonctionnalités.

La qualité audio

La qualité du son est aussi au rendez-vous. Devialet a imaginé une nouvelle architecture basée sur deux haut-parleurs : un dynamique pour les graves et les médium et un planaire pour les aigus. Grâce à ce système FreeBuds Pro 2 diffusent un rendu sonore qui est à la fois équilibré, dynamique et ample. Les sons se détachent. Basses, mediums, aigus, on ressent toutes les gammes du spectre sonore. C’est un vrai travail d’orfèvre.

On l’avait déjà remarqué avec ses précédents écouteurs, Huawei maîtrise parfaitement la réduction de bruit. L’ANC est particulièrement efficace. Les écouteurs peuvent réduire le bruit jusqu’à 47dB contre 40dB précédemment.

Enclenché sur le niveau maximum vous ferez disparaitre le bruit de la circulation et autres agressions sonores lourdes. Vous écouterez votre musique ans un océan de silence et de tranquillité. Seuls les bruits les plus aigus résistent encore mais c’est le cas pour la majorité des oreillettes sans fil. Cette réduction de bruit efficace a un coût. Elle consomme beaucoup d’énergie.

L’autonomie

Les FreeBuds Pro 2 ont une autonomie d’un peu plus de 4h avec ANC et de 6h30 sans. Le boitier leur redonne 30 heures d’autonomie sans ANC et 18 heures avec. Les Huawei FreeBuds Pro 2 font indiscutablement partie des incontournables de 2022. Les écouteurs sont vendus à 199€.

Suivez ce lien pour acheter ces écouteurs sans fil.

Nothing Ear 1

Les Nothing Ear Stick n’ont pas réussi à détrôner les Nothing Ear 1. Le son reste de bien meilleure qualité et ils sont équipés d’un ANC. On ne les présentent plus. Les Nothing Ear (1) sont immédiatement reconnaissables. Nothing a décidé de jouer la carte de l’originalité en misant sur la transparence. C’est la marque de fabrique de la marque. Les Nothing ear 1 adoptent la forme bâton. Les branches sont courtes ce qui leur offre une bonne stabilité dans les oreilles même lorsqu’on secoue fortement la tête.

Les Nothing Ear 1 offrent un vrai confort d’utilisation. Chaque écouteur ne pèse que 4,7 g. Très légers, on ne les sent quasiment pas. Leur forme épouse parfaitement celle de l’oreille et on ne ressent aucune gêne même après plusieurs heures d’utilisation. Certifiés, IPX4, ils résistent à la transpiration et aux éclaboussures.

La qualité audio

Les Nothing Ear 1 produisent un son équilibré et tonique qui flatte l’oreille. Ils jouent sur la partition des médiums mais ils le font bien. Les basses sont généreuses sans être omniprésentes. Elles laissent les aigus s’exprimer. On peut également monter le volume assez fort sans souffrir d’un effet de saturation prononcé. Si les Ear 1 s’adaptent à tous les styles de musique, on aurait quand même apprécié un équaliseur avec des réglages poussés dans l’appli.

Les écouteurs sont dotés d’un ANC performant. ans un premier temps, les écouteurs suppriment une partie du bruit grâce à la réduction de bruit passive. Les différents embouts contenus dans la boite permettent de bien les ajuster dans l’oreille.

L’ANC basé sur un triple micro élimine ensuite le reste des nuisances. Il fait barrage aux bruits ambiants. Les bruits des moteurs de voiture disparaissent. Seuls les bruis très aigus réussissent à percer leur défense comme les scooters de livraison. En intérieur, on entend à peine le son des touches d’un clavier.

L’autonomie

L’autonomie des Ear 1 se limite à 4 heures avec l’ANC et à 5h30 sans ANC. Avec le boitier de recharge cette autonomie est multipliée par 5. Les Nothing Ear 1 sont vendus 99,99€.

Suivez ce lien pour les acheter.

realme Buds Air 3

Il ne faut jamais se fier au prix. Les realme Buds Air 3 coûtent 63€ mais ils ont des ressources insoupçonnées. Ces écouteurs sans fil ont un design sans fioriture mais ils se révèlent agréables à porter. Avec un poids de 4,2 g, ces intra-auriculaires ne provoquent aucune gène même après plusieurs heures d’écoute. On les oublie rapidement.

La qualité audio

Les realme Buds Air 3 assurent également au niveau de la qualité audio. Les oreillettes misent surtout sur les basses et les médiums avec des aigus se font très discrets. Dans l’ensemble, il dont une impression de puissance avec une son clair.

Une appli donne accès à de nombreux réglages dont l’activation du Bluetooth Multipoint qui permet d’utiliser les écouteurs avec plusieurs appareils en même temps. On regrettera juste un oubli. Le volume du son n’est pas réglable depuis les écouteurs.

Le système de réduction de bruit active est étonnamment efficace surtout pour le prix des écouteurs. Ils peuvent atténuer un bruit ambiant allant jusqu’à 42dB. L’ANC bloque sans problème les bruits des voitures ou de la rue. Il réussit également à atténuer les voix et les sons plus aigus.

L’autonomie

Les écouteurs offrent un peu plus de 5 heures d’autonomie avec l’ANC activé et 7 heures sans réduction de bruit. Le boitier de recharge vous permet de les utiliser respectivement 22 heures et 30 heures de plus.

Les realme Buds Air 3 sont vendus 63€. Suivez ce lien pour les acheter.

OnePlus Buds Z2

On reste sur des écouteurs à moins de 100€ avec les OnePlus Buds Z2. Ils sont une bonne alternative si vous cherchez des écouteurs sans fil efficaces avec un ANC à petit prix.

La qualité audio

Les OnePlus Z2 ne jouent une partition toute en finesse. Ils misent sur les basses avec un son lourd et puissant.

Ces intra-auriculaires disposent d’un système de réduction de bruit active étonnamment performant pour leur prix. L’application HeyMelody qui gère les écouteurs propose deux modes d’atténuation. Le premier atténue les bruits jusqu’à 25dB. Le bruit des touches sur un clavier est à peine perceptible mais vous entendrez encore le bruit lointain de la circulation. Le deuxième monte d’un cran et supprime les bruits environnants jusqu’à 40db.

L’autonomie

Les écouteurs ont une autonomie de 5 heures avec l’ANC activé au maximum et de 7 heures sans la réduction de bruit active. Grâce au boitier de recharge l’autonomie monte jusqu’à 38 heures sans ANC et 27 heures avec celui-ci. Vous rechargez à 100% de la batterie en 90 minutes et récupèrent 5 heures d’autonomie en 10 minutes.

Les OnePlus Buds Z2 sont vendus 74€. Suivez ce lien pour les acheter.

