Huawei P50 Pocket – Les premières photos du smartphone pliable - IDBOOX

Le Huawei P50 Pocket est un smartphone pliable à clapet. Les premières photos dévoilent un smartphone original.

Le Huawei P50 Pocket est le prochain smartphone pliable à clapet imaginé par le constructeur chinois. Il reprend le la forme du Galaxy Z Flip 3 ou du Motorola Razr mais la comparaison s’arrête là.

Les deux appareils ont été pensés pour se glisser facilement dans une poche, le Huawei P50 Pocket prend la direction opposée. Le magazine Harper’s Bazaar China a posté plusieurs photos de l’appareil sur le réseau Weibo.

L’actrice chinoise Guan Xiaotong le tient dans la main et il apparaît clairement qu’il est beaucoup plus grand que ses concurrents. Il semble aussi large qu’un smartphone classique voir plus.

L’écran pliable mesurerait 6,85 pouces. C’est encore plus grand que celui du P50 Pro qui atteint déjà 6,6 pouces.

L’écran extérieur est une autre des particularités notables de ce smartphone. On trouve à l’extérieur du Galaxy Z Flip 3 une petite dalle rectangulaire de 1,9 pouce. Huawei a opté pour un écran circulaire de 1 pouce comme celui d’une montre connectée.

C’est original et ce design répond à celui des caméras disposées en cercle. Il se pourrait qu’il reprenne le triple appareil photo des P50.

Pour le reste, le Huawei P50 Pocket reste un mystère. On ne sait pas quand il sortira ni s’il verra le jour en dehors de la Chine. Il promet déjà d’être splendide.

