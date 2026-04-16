Honor 600 – Vidéo et caractéristiques techniques de ce smartphone vitaminé

Après avoir découvert le design du Honor 600, je vous dévoile en vidéo les caractéristiques techniques de ce smartphone très vitaminé.
L’heure du test n’est toujours pas arrivée, mais je vous propose de découvrir les caractéristiques complètes de ce smartphone milieu de gamme.
Un design premium qui gagne en finesse
Je ne reviendrai pas en détail sur son apparence et sa couleur orange. Elle est très tendance en ce moment. Il faut tout de même mentionner la présence, pour la première fois, d’un cadre en aluminium brossé sur ce segment.
On a l’impression de tenir dans la main un smartphone haut de gamme. Il n’alourdit pas le poids de l’appareil. Le Honor 600 pèse 185 g, soit seulement 1 g de plus que le Honor 400. Avec 7,8 mm d’épaisseur, Honor prouve une nouvelle fois qu’il sait faire des smartphones fins avec une grosse batterie.
Un écran AMOLED aux bordures quasi invisibles
Comme le Honor Magic 8 Pro, le Honor 600 devient IP68 et IP69K. C’est un smartphone compact doté d’un écran AMOLED de 6,57 pouces avec une résolution de 2728 x 1264 pixels. Ses pics de luminosité grimpent jusqu’à 8000 nits : on ne devrait pas avoir de mal à l’utiliser en plein soleil.
Autre preuve que le Honor 600 flirte avec le segment premium : le cadre noir qui entoure son écran ne dépasse pas 0,98 mm. Il est encore plus fin que celui de l’iPhone 17 Pro.
Puissance maîtrisée et autonomie record
Côté puissance, le Honor 600 tourne avec un processeur Snapdragon 7 Gen 4 associé à 8 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage. Une batterie de 6400 mAh alimente l’appareil. Elle supporte la charge 80W et la charge inversée de 27W.
Photographie : une stabilisation de haute volée
Son appareil photo principal repose sur un capteur photo principal de 200 MP (1/1.4). Il est accompagné par un ultra grand-angle de 12 MP et un capteur colorimétrique. Grâce à une combinaison OIS + IA, le stabilisateur de cet appareil photo est certifié CIPA 6.0. C’est la norme la plus élevée sur smartphone.
Il faudra patienter encore un peu pour découvrir son prix qui est toujours sous embargo. En attendant, je vous propose de le découvrir dans notre vidéo.
Je vous donne rendez-vous très rapidement pour le test complet du Honor 600.
En attendant, vous pouvez le précommander et bénéficier d’une remise de 150 €. Le coupon A10FANS vous donne également le droit à 10 % de réduction.
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