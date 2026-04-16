Oppo Find X9 Ultra que nous réserve ColorOS 16, exemples à l’appui ?

Oppo dévoilera prochainement le Oppo Find X9 Ultra, un smartphone qui promet de faire bouger les lignes.
Voici un aperçu des nouveautés de ColorOS 16, la nouvelle interface qui arrive sur le Find X9 Ultra.
L’idée centrale ? Une intelligence artificielle qui ne se contente pas d’exécuter des ordres, mais qui apprend à vous connaître pour vous faciliter la vie.
ColorOS 16, quelques exemples de ce que l’OS propose
Oubliez les gadgets complexes. Avec ColorOS 16, Oppo mise sur une technologie qui s’intègre naturellement à vos habitudes.
Que vous soyez au travail, en voyage ou en train de gérer votre budget, l’IA devient un véritable assistant personnel, discret et efficace.
Parmi les fonctions phares notons l’arrivée de AI Mind Space, votre mémoire augmentée.
L’outil AI Mind Space est le cœur de cette organisation. D’un simple balayage à trois doigts ou en appuyant sur la touche « Snap », vous capturez ce qui est à l’écran.
L’IA se charge ensuite de classer intelligemment ces informations pour que vous puissiez les retrouver facilement plus tard.
Il y a aussi AI Bill Manager. Finie la corvée des comptes ! Cette fonction scanne vos factures numériques et vos reçus papier. Elle extrait les montants et les dates pour les ranger dans une collection dédiée : la « Bill Memory » pour suivre vos dépenses.
Parlons également, de AI Mind Pilot. Besoin d’une réponse précise ? AI Mind Pilot ne se contente pas d’une seule source. Il peut interroger plusieurs modèles d’IA en même temps.
Vous comparez les points de vue de différentes IA sur un même sujet. Vous obtenez l’information la plus pertinente, tout en tenant compte de votre contexte personnel.
Des outils pratiques sur le Oppo Find X9 Ultra
L’IA de ColorOS 16 s’invite aussi dans les moments concrets de la vie.
Vous avez un traducteur au bout des doigts. Face à une carte de restaurant à l’étranger, l’IA traduit les plats, les décrit, montre des photos de ce à quoi ils ressemblent et convertit même les prix dans votre devise.
L’outil AI Email Brief permet de recevoir tous les jours un résumé de vos e-mails importants des dernières 24 heures. L’outil identifie vos rendez-vous et vous propose de les ajouter à votre agenda en un clic.
Au-delà de l’IA, Oppo a soigné les détails qui font la différence.
L’Espace Live est un écran de verrouillage repensé pour voir l’essentiel de vos notifications sans encombrer votre fond d’écran.
Quick Share (Collaboration Apple), est la grande nouveauté technique ! Grâce à un partenariat avec Google, le Find X9 Ultra peut désormais envoyer des fichiers, photos et vidéos directement vers des appareils Apple, sans application tierce.
Rendez-vous le 21 avril pour en savoir plus sur ce smartphone prometteur !
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