La Samsung Galaxy Watch 4 Classic se dévoile entièrement - IDBOOX

La Samsung Galaxy Watch 4 Calssic fait une apparition surprise sur la toile dans une animation à 360°. Prix, date de sortie, caractéristiques techniques, voilà ce qu’on sait.

Samsung prévu une conférence le 11 août au cours de laquelle, on découvrira la série des Galaxy Watch 4 ainsi que le Galaxy Z Fold 3 et les Galaxy Buds 2.

Le serial leaker evleaks a pris un peu d’avance et nous fait découvrir la Galaxy Watch 4 Classic sous tous les angles. (Il doit avoir une caméra cachée chez Samsung.)

Comme son nom l’indique, la Galaxy Watch 4 Classic reprend le design d’une montre classique. Le boitier est en aluminium avec un écran AMOLED circulaire et deux gros boutons sur le côté droit.

La montre connectée est plus massive que la Galaxy Watch 4 Active. Contrairement à cette dernière, elle conserve une bague rotative physique.

La forme du boitier a été repensée par rapport à la Watch 3. Le bracelet est mieux intégré. Il épouse parfaitement le boitier.

Galaxy Watch 4 Classic – Une montre bien-être et sport

La montre est bardée de capteurs. On aperçoit à l’arrière un lecteur optique qui permet de calculer le rythme cardiaque et le niveau de SpO2 (la saturation d’oxygène dans le sang).

On sait également que la montre intègre une batterie de 247mAh et qu’elle est certifiée IP68. Par conséquent, elle peut être immergée dans l’eau. La Galaxy Watch 4 Classic devrait être proposée en blanc, en gris et en noir avec un cadran de 42 ou 44 mm.

Pour mémoire, les Galaxy Watch 4 vont être les premières montres connectées fonctionnant avec One UI Watch, l’OS unifiant Tizen et Wear OS de Google. Cela promet de nouvelles fonctionnalités héritées des services Google.

On parle d’un prix situé entre 470 et 500€ en fonction du modèle de Galaxy Watch 4 Classic. Celui de la Galaxy Watch 4 Active se situerait entre 350 et 400€.