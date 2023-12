Le Top des smartphones 2023 qu’on aimerait voir sous le sapin

Vous cherchez une idée cadeau ou tout simplement un smartphone qui sort du lot. Découvrez notre sélection des appareils qui nous ont fait craquer en 2023.

Quels sont les smartphones qu’on aimerait voir sous le sapin en 2023 ? Honor Magic 5 Pro, Samsung Galaxy S23 Ultra, Xiaomi Redmi Note 12 Pro, la cuvée 2023 a été de manière générale très bonne mais certains appareils se sont démarqués.

Nous avons fait un choix et notre sélection comprend 6 smartphones que nous avons testé en 2023. Voici notre top des smartphones 2023 toutes catégories confondues.

Samsung Galaxy S23 Ultra

Le Samsung Galaxy S23 Ultra est impressionnant. Quasiment tout le monde à la même réaction en le voyant et vous demandera mais c’est quoi comme smartphone ? Le sentiment se confirme quand on le prend en main. C’est un smartphone au format XL et son écran géant de 6,8 pouces QHD+ est hypnotisant.

Equipé d’un Snapdragon 8 Gen 2, il ne déçoit pas non plus au niveau de ses performances. Le Samsung Galaxy S23 Ultra se positionne également comme un des meilleurs smartphones pour la photo.

Sa quadruple caméra composée d’un ultra grand-angle de 12MP, un téléobjectif X3 de 10MP, téléobjectif de X10 de 10MP et un capteur principal de 200MP fait des merveilles de jour comme de nuit. Pour terminer de nous séduire, Galaxy S23 Ultra abrite un S-Pen comme en son temps le Galaxy Note. Il permet de prendre des notes de façon très fluide. Le prix du Samsung Galaxy S23 Ultra est sous les 1200€.

Honor Magic 5 Pro

Avec le Honor Magic 5 Pro, Honor a démontré qu’il sait faire des smartphones premium équilibrés et performants. Design, écran, puissance, le Magic 5 Pro coche toutes les cases. Le Honor Magic 5 Pro se positionne également comme un très bon smartphone pour la photo.

L’un des éléments qui nous a le plus marqué lors de notre test est la réactivité et la vélocité de son capteur photo principal. Le prix du Honor Magic5 Pro est sous les 1000€ avec des écouteurs Ear Buds 3 Pro offerts pendant encore quelques jours.

Samsung Galaxy Z Flip 5

Le Samsung Galaxy Z Flip 5 est un vrai bijou. Pour ceux qui ne le connaisse pas encore c’est un smartphone pliant. Nous apprécions sa petite taille et il est encore plus fin grâce à sa nouvelle charnière. L’espace entre les deux parties du smartphone a disparu. Il se glisse dans n’importe quelle poche ou sac.

Il bénéficie également d’un écran extérieur plus grand qui le rend encore plus agréable à utiliser. Cette dalle passe de 1,9 pouce à 3,4 pouces. Elle permet de profiter des applications sans ouvrir l’écran pliant. Vous pouvez installer un grand nombre d’applis sur cet écran externe en suivant notamment cette méthode. Le prix du Samsung Galaxy Z Flip 5 est sous les 1200€ avec de nombreuses offres de fin d’année à ajouter.

Honor 90

Le Honor 90 est un smartphone milieu de gamme avec du style. Honor a pris soin des moindres détails. Ce très bel écrin a été pensé pour mettre en valeur son écran Quad Curved. Cette dalle AMOLED 120Hz de 6,7 pouces est recourbée sur les côtés mais aussi en haut et en bas.

Son niveau de luminosité monte jusqu’à 1600nits. Il sait aussi prendre soin de vos yeux en simulant la lumière naturelle et limite la diffusion de lumière bleue. Preuve de sa qualité, cet écran a reçu la note de 140 par DXOMark et il se classe au sommet dans la catégorie de smartphones entre 400 et 600€.

Le reste de la fiche technique est du même niveau. On trouve sous la coque un processeur Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition avec 12Go et une batterie de 5000mAh compatible 66W. Pour la photo, vous pouvez compter sur un capteur principal de 200MP efficace de jour comme de nuit. Le prix du Honor 90 est sous les 500€ avec un Honor Band 7 offert pendant encore quelques jours.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro est la star des smartphones entrée/milieu de gamme. Son prix se trouve actuellement sous la barre des 300€. Pour cette somme, le Redmi Note 12 Pro possède un écran 6,67 pouces AMOLED 120Hz, un processeur MediaTek Dimensity 1080, une batterie de 5000mAh compatible 67W et un capteur photo principal de qualité.

Xiaomi a choisi un Sony IMX766 de 50MP assisté par un stabilisateur optique d’image. Il capture de splendides photos de jour. L’appareil photo a juste une peu plus de mal à la nuit tombée. Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro offre un excellent rapport qualité/prix. Le prix du Xiaomi Redmi Note 12 Pro est sous les 300€.

Google Pixel 8

Nous avons choisi le Pixel 8 pour figurer dans nos coups de cœur de 2023. Vous vous demandez peut-être pourquoi nous avons sélectionné le Pixel 8 plutôt que le Pixel 8 Pro. Il y a plusieurs raisons. Les principales sont pour son petit format, ses performances et son prix.

Nous apprécions le format compact du Pixel 8 qui rentre sans problème dans une poche de pantalon. Le Pixel 8 n’a rien à envier au Pixel 8 Pro du côté des performances. Il tourne avec le même processeur Tensor G3. Cette puce est accompagnée de 8Go de RAM DDR5X ce qui lui donne toutes les ressources nécessaires pour jouer ou travailler.

Les appareils photo des deux smartphones sont différents mais ils partagent le même capteur principal 50MP. Si plusieurs fonctions sont pour le moment réservées au modèle Pro, le Pixel bénéficie de l’IA de Google pour améliorer la qualité des photos. Les fonctions liées à l’IA comme Audio Magic Eraser, Real Tone ou Best Take sont disponibles sur le Pixel 8.

Le Pixel 8 est actuellement vendu à 749€ et le Pixel 8 Pro à 999€.

