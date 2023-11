Les Galaxy S24 et Galaxy S24 Ultra dévoilent leurs spécifications sur Geekbench

Les Samsung Galaxy S24 et Galaxy S24 Ultra laissent des traces sur le site de tests Geekbench. On en sait plus sur les processeurs.

La sortie des Galaxy 24 approche. La date du 17 janvier 2024 circule dans les couloirs du net. Les apparitions des trois smartphones se multiplient sur les sites de tests et auprès des autorités de certifications dans le monde.

Le Galaxy S24 et le Galaxy S24 Ultra ont été repérés sur Geekbench dans leur version coréenne. Si nous suivons la logique de Samsung, c’est la même qui atterrira en Europe. Les informations sur les fiches techniques confortent l’idée d’un double processeur.

Samsung Galaxy S24 – Le double processeur se confirme

Le Galaxy S24 Ultra tourne avec un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 spécialement amélioré. Il est accompagné de 12Go de RAM. Le smartphone enregistre un score de 2214 points sur les tests en single-core et de 6744 en multi-core. Cette puissance va permettre au Galaxy S24 Ultra de développer de nouvelles fonctionnalités autour de l’intelligence artificielle.

Le Galaxy S24 est propulsé par un processeur Exynos 2400 avec 8Go de RAM. Il ne démérite pas avec des résultats un peu en dessous de 2051 points de 6204 points.

Une recharge sans surprise

Dernièrement, les Galaxy S24 ont été également effectué un passage par l’autorité de certification 3C. Cela nous a permis d’apprendre qu’elle sera leur vitesse de recharge. Les Galaxy S24+ et le Galaxy S24 Ultra sont compatibles avec la recharge rapide 45W.

Le Galaxy S24 reste cantonné avec la recharge 25W. Samsung reste toujours aussi prudent de ce côté-là.

