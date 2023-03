Les Nothing Ear (2) accompagnés d’un appareil surprise ?

Nothing Ear (2) seront dévoilés le 22 mars mais Nothing pourrait nous réserver une autre surprise.

Nothing annonce officiellement la sortie de la deuxième génération de ses écouteurs haut de gamme. Ils seront dévoilés le 22 mars à 16h00. Ils reprendront le design iconique transparent de la première version mais avec une expérience encore plus premium.

Outre les Nothing Ear (2), le constructeur pourrait également nous surprendre avec un autre appareil. Une photo a fuité sur la toile. Il semble que Nothing nous concocte une enceinte portable qui sort des sentiers battus. Le site 91mobile a mis la main sur un visuel et son look est surprenant.

Comme d’habitude la jeune société veut se démarquer et ne compte pas rentrer dans le rang. Elle casse les codes avec une enceinte qui ne ressemble à aucune autre.

Nothing prépare-t-elle une enceinte portable ?

Elle ne joue pas la carte de la transparence comme avec le Nothing Phone (1) ou ses écouteurs. L’enceinte est carrée avec une poignée sur le dessus pour la transporter.

On aperçoit dans la partie supérieure deux haut-parleurs noirs circulaires qui correspondent certainement aux tweeters. Il y a au centre une sorte de boule avec une partie du logo Nothing. L’enceinte intègre peut-être un petit écran pour faire défiler des informations.

Deux autres découpes occupent la partie inférieure. L’une est ronde et l’autre ovale. Il s’agit probablement des sub-woofers. On distingue de chaque côté de l’appareil des boutons probablement pour allumer l’enceinte, activer le Bluetooth ou encore gérer le volume.

Le design de cette enceinte Nothing s’inspire de la ligne des objets des années 70 avec une note épurée qui lui donne un look futuriste. On espère que la qualité technique sera également au rendez-vous.

Nous en saurons plus ou non le 22 mars 2023.