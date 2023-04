Les ventes de smartphones en forte baisse en Q1 2023

Le marché du smartphone fait grise mine au premier trimestre 2023. Les ventes mondiales sont en forte baisse.

Les premiers chiffres sur les performances du marché des smartphones au premier trimestre commencent à arriver.

Les ventes de smartphones en baisse de 12%

Selon les estimations de Canalys, les ventes de smartphones dans le monde sont en diminution de 12%. Elles régressent maintenant depuis cinq trimestres consécutifs.

Les conditions économiques mondiales entrainent la baisse de la demande. Le segment le plus touché est celui de l’entrée de gamme en raison d’une forte inflation. La faible demande entraine une hausse des stocks que les constructeurs essayent de limiter.

Ils ralentissent leur production ce qui a des répercutions sur toute la chaine de fabrication. Canalys entrevoie tout de même une légère amélioration au deuxième trimestre avec des volumes de stocks mondiaux moins importants. Il est cependant encore trop tôt pour prévoir une sortie de crise.

Le top 5 des vendeurs de smartphones dans le monde

Samsung profite d’une petite baisse de forme d’Apple. La firme coréenne reprend la tête du classement avec 22% de part de marché. Apple arrive juste derrière avec 21% portée par la demande de l’iPhone 14 Pro.

Xiaomi arrive loin derrière avec une part de marché de 11%. La compagnie a réussi à maintenir sa position grâce au lancement de nouveaux produits à la fin du trimestre.

Oppo et Vivo arrivent sur la 4ème et 5éme marches. Les deux compagnies préservent leur part de marché en renforçant leur position en Asie et en Chine.