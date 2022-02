Motorola – Le brevet d’un smartphone pliable d’un nouveau genre - IDBOOX

Motorola a déposé un brevet qui laisse penser à l’arrivée prochaine d’un nouveau smartphone pliable. La relève du Moto Rzar est pour bientôt?

Motorola a été un des pionniers sur le marché des smartphones équipés d’un écran pliable. La compagnie a sortie le Moto Razr et sa variante 5G puis elle s’est rendormie laissant le champ libre à ses concurrents.

Cela fait maintenant plus d’un an que Motorola ne s’est plus aventurée sur ce terrain. Le constructeur prépare son retour. Motorola a enregistré le brevet d’un nouveau smartphone pliable auprès de la WIPO, l’organisation mondiale de la propriété intellectuelle.

Le dossier a été déterré par le site Mysmartprice. Le brevet contient des schémas du smartphone et il rompt avec les formats classiques qu’on a pu voir jusqu’à présent.

Le dessin montre un appareil de la taille d’un smartphone à clapet comme le Galaxy Z Flip 3 ou le Moto Rzar mais avec une différence notable. L’écran pliable est tourné vers l’extérieur.

Lorsque le smartphone est replié, la dalle recouvre l’avant et l’arrière du mobile. Le Huawei Mate XS fonctionnait un peu sur le même principe. L’ajout d’un deuxième écran extérieur n’est plus nécessaire.

Ce format règle un autre problème. Il minimise la pliure de l’écran. D’ailleurs, ce brevet s’accompagne du dessin d’une nouvelle charnière. On peut aussi se poser la question de la fragilité d’un smartphone de ce genre mais les écrans pliables sont de plus en plus résistants.

Il ne reste plus qu’à espérer que ce brevet ne finisse pas au fond d’un tiroir et devienne une réalité rapidement.