Nothing revient en France avec ses appareils à petits prix

Nothing annonce la disponibilité de ses produits CMF à petits prix dans 15 nouveaux pays dont la France.

Nothing se fait plutôt discrète ses derniers temps. Elle a plus ou moins déserté la France mais la jeune compagnie revient avec ses produits CMF. Nothing a lancé cette gamme à prix budget en septembre 2023. Elle était initialement disponible en Angleterre.

Nothing voit maintenant beaucoup plus grand. Elle étend la vente à 15 pays. La liste comprend : le France, les Etats-Unis, l’Inde, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, le Portugal, le Japon, le Portugal, la Belgique, les Pays-Bas, la Suède, la Pologne, la République Tchèque, la Roumanie, la Malaisie, l’Indonésie, les Philippines, la Thaïlande, l’Australie, la Nouvelle Zélande, le Mexique, le Brésil, le Chili, etc.

La gamme CMF de Nothing comprend des écouteurs, une montre connectée et un bloc de charge 65W. Ces produits ne sont pas transparents comme le Nothing Phone ou les Nothing Ear. Ils arborent quand même un design simple avec des couleurs unies. La plus disruptive est la teinte orange acidulée. C’est un peu le signe distinctif de CMF.

La disponibilité des produits CMF varie en fonction des pays. Ils sont en vente exclusivement sur le site Amazon en France. Les écouteurs CMF BY NOTHING Buds Pro sont par exemple en vente à 59€. La CMF Watch Pro et le chargeur Power 65W sont dans le même ordre de prix.

