OnePlus confirme l’arrivée d’un smartphone pliable en 2023

OnePlus a profité du salon MWC pour annoncer le lancement de son premier smartphone pliable fin 2023.

OnePlus a multiplié les annonces au MWC 2023. Le constructeur a préféré sortir le OnePlus 11 (voir notre test) avant l’ouverture du salon mais il n’est pas pour autant venu les mains vides. Après la présentation du OnePlus 11 Concept et son système de refroidissement liquide visible, Oneplus confirme le développement d’un smartphone pliable.

Les prévisions de ce marché sont optimistes pour 2023. De plus en plus de constructeurs se lancent dans l’aventure et rejoignent Samsung sur ce segment. Nous avons dernièrement pu apercevoir l’Oppo Find N2 Flip et le Honor Magic Vs, il faudra compter avant la fin de l’année avec un smartphone pliant OnePlus.

Le président de la compagnie a déclaré qu’il s’agira d’un téléphone haut de gamme avec la signature OnePlus et une expérience rapide et fluide. La marque souhaite lancer un appareil au sommet de l’expérience du marché du pliable aujourd’hui. Il ne nous donne pas plus de détails sur la forme du ou des smartphones pliables.

OnePlus – Un ou deux smartphones pliables ?

Cela n’a pas été confirmé mais OnePlus pourrait en sortir plusieurs. Une photo issue de la conférence postée sur le compte Twitter d’Ishan Agarwal nous laisse espérer un planning de sorties plus fourni. Elle dévoile la silhouette de deux smartphones.

Partageant le même centre de R&D, OnePlus s’inspirera sans doute des Oppo Find N2 flip et Oppo Find N2 en y ajoutant l’ADN de la compagnie.

OnePlus a également fait part de son intention de créer un écosystème intelligent plus étendu dans les trois à cinq prochaines années. Après les smartphones, la tablette, les Buds Pro 2 et le clavier, il faut donc s’attendre à voir débarquer beaucoup plus de produits dans le futur.