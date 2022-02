Oppo Find X5 Pro – Prix, dispo, cadeaux, caractéristiques techniques - IDBOOX

L’Oppo Find X5 Pro et la série Find X5 ont été dévoilés officiellement. Les prix, la dispo et même les cadeaux, on vous dit tout sur ces trois smartphones.

Oppo a dégainé sa nouvelle série Find X5 le 24 février à quelques jours du MWC 2022. Cette nouvelle gamme se compose de trois smartphones dont le fameux Find X5 Pro.

Grâce à lui, Oppo renforce sa présence sur le segment ultra premium. Le Find X5 Pro intègre ce qui se fait de mieux sur le marché en matière de composants mais c’est aussi un concentré d’innovations. On en a retenu quelques-unes pour vous.

Oppo Find X5 Pro – Ses points forts

L’Oppo Find X5 Pro embarque un écran de 6,7 pouces AMOLED avec une résolution de 3216 x 1440 pixels (QHD+). C’est une dalle LTPO. Son taux de rafraîchissement adaptatif varie de 1 à 120Hz en fonction de ce qui s’affiche à l’écran.

On passe rapidement sur le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 et ses 12Go de RAM DDR5. On notera que les 256Go UFS 3.0 de stockage ne sont pas extensibles.

Parmi ses autres points forts on remarque sa batterie de 5000mAh compatible avec la charge rapide 80W. Elle passe de 0 à 50% en 12 minutes et à 100% en 35 minutes. Oppo a également mis l’accent sur la photo avec le concours d’Hasselblad. Le spécialiste de la photo a apporté son expertise les performances chromatiques de l’appareil.

L’appareil photo arrière est constitué d’un capteur Sony IMX766 de 50MP avec stabilisateur optique d’image. D’ailleurs c’est le premier stabilisateur optique 5-axes sur mobile. Il est accompagné d’un objectif ultra grand-angle de 50MP anti distorsion, d’un téléobjectif de 13MP avec un zoom optique X2 et un zoom hybride X5.

Les photos sont sublimées par le processeur d’imagerie MariSilicon X. Cette puce améliore également la vidéo de nuit en 4K. La perception de la résolution vidéo nocturne est quatre fois plus précise, moins de grain avec une reproduction plus fidèle des couleurs.

Vous pouvez retrouver tous les détails de sa fiche technique en bas de l’article.

Oppo Find X5 – Les prix, la dispo et les cadeaux

L’OPPO Find X5 Pro existe en deux coloris : Noir Glacé et Blanc Céramique. Les précommandes démarrent le 09/03 et il sera dispo à partir du 24/03/2022. Le smartphones vendu 299,90€

L’OPPO Find X5 sera disponible en deux coloris : Noir et Blanc à partir du 24 mars 2022 au prix public conseillé 999,90€.

On termine avec l’OPPO Find X5 Lite. Il sera disponible en Noir Stellaire et Bleu Étoilé à partir du 24 mars 2022 au prix de 499,90€.

L’OPPO Find X5 Pro et l’OPPO Find X5 seront disponibles en précommande du 9 au 23 mars dans les enseignes participant à l’opération :

Pour tout achat d’un OPPO Find X5 Pro, recevez un pack composé d’écouteurs OPPO Enco X blancs, d’une OPPO Watch Free noire, d’une coque de protection Kevlar noire et d’un chargeur à induction AIRVOOC 50W, le tout pour une valeur commerciale de 380 €.

Pour tout achat d’un OPPO Find X5, recevez un pack composé d’écouteurs OPPO Enco X noirs, d’une OPPO Watch Free noire et d’une coque Kevlar noire. Valeur commerciale de l’ensemble 300 €.

Oppo Find X5 Pro – La fiche technique

Oppo Find X5 Pro – 5G Ecran 6,7 pouces AMOLED – LTPO 1-120Hz dynamique Définition 3216 x 1440 pixels QHD+ – 500 nits pics à 1300nits Processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 RAM 12Go DDR5 Stockage 256Go UFS 3.1 Extension Non Caméras arrières 50MP Sony IMX766 (f/1.8) OIS 5 axes + UGA 50MP Sony IMX766 110° + Téléobjectif 13MP zoom optique X2 hybride X5 – vidéo 4K/30 fps Caméras frontales 32MP Sony IMX709 IP68 Oui Batterie 5000mAh Charge rapide 80W filaire et 50W sans fil Dual SIM NanoSim – Double slot Lecteur empreintes Sous l’écran Prise Jack Oui Audio 2 haut-parleurs Dolby ATMOS Android Android 12 – Color OS 12.1 Dimensions 163,7 x 73,9 x 8,5 mm – 218 g Céramique et aluminium

Oppo Find X5 – La fiche technique

Oppo Find X5 – 5G Ecran 6,5 pouces AMOLED – 120Hz Définition 2400 x 1080 pixels Full HD+ – 500 nits pics à 1000nits Processeur Qualcomm Snapdragon 888 RAM 8Go DDR5 Stockage 256Go UFS 3.0 Extension Non Caméras arrières 50MP Sony IMX766 (f/1.8) OIS et EIS + UGA 50MP Sony IMX766 110° + Téléobjectif 13MP zoom optique X2 hybride X5 – vidéo 4K/30 fps Caméras frontales 32MP Sony IMX615 IP68 non IP54 Batterie 4800mAh Charge rapide 80W filaire Dual SIM NanoSim – Double slot Lecteur empreintes Sous l’écran Prise Jack Oui Audio haut-parleurs Dolby ATMOS Android Android 12 – Color OS 12.1 Dimensions 160,3 x 72,6 x 8,7 mm – 196 g Verre et aluminium

Oppo Find X5 Lite – La fiche technique