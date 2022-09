Samsung Galaxy Buds 2 Pro Test – Samsung monte le son

Les écouteurs sans fil Samsung Galaxy Buds 2 Pro veulent rivaliser avec les ténors du milieu. Ergonomie, son spatial, réduction de bruit active, découvrez si Samsung a réussi son pari dans notre test.

Les Galaxy Buds 2 Pro ont accompagné la sortie des Galaxy Z Flip4 (lire notre test) et Galaxy Z Fold4. On a testé les nouveaux écouteurs de Samsung, voici tout ce qu’il faut savoir. (test non sponsorisé)

Galaxy Buds 2 Pro – Un design dans la continuité mais affiné

Concernant leur forme, Samsung a légèrement revue sa copie. Ils sont plus compacts que les anciens modèles. Ils dépassent à peine lorsqu’on les met dans les oreilles. Cela permet un meilleur maintien quand on bouge la tête.

En tant qu’intra-auriculaires, les Galaxy Buds2 Pro ont le mérite de ne pas être intrusifs. Ils n’entrent pas profondément dans le conduit auditif. Ils se révèlent confortables et ne provoquent aucune gêne même après plusieurs heures d’écoute. Samsung a revue à la baisse le poids de chaque écouteur. Chacun pèse 5,5 g contre plus de 6 g pour les anciens Buds Pro.

Comme les écouteurs, le boitier de recharge est très compact. Il mesure seulement 50 mm de côté, 27,7mm d’épaisseur et il pèse 43,5 g. Ce petit carré se glisse dans n’importe quelle poche. Il est recouvert d’un revêtement mat qui ne marque pas les traces de doigt à l’image des écouteurs.

Un dernier point, le Galaxy Buds 2 Pro sont certifiés IPX7. Cela veut dire qu’ils résistent à la sueur et à la pluie mais pas à la poussière. Vous pourrez donc aller faire votre footing par temps pluvieux ou transpirer à la salle mais il est déconseillé de s’entrainer à la cave.

Samsung Galaxy Buds2 Pro – Une connexion ultra simple

Si vous avez un smartphone Samsung et l’appli Galaxy Wearable, la connexion se fait automatiquement dès que vous ouvrez le boitier. Dans le cas contraire, vous devrez passer par le Bluetooth. Ne vous inquiétez pas l’appairage se déroule aussi facilement.

Si vous souhaitez les associer à un autre appareil que votre smartphone, il y a une astuce à suivre. Le boitier est dépourvu de bouton. Pour les connecter à nouveau, remettez les écouteurs dans leur boitier et appuyez simultanément sur le haut des écouteurs. Ils vont se mettre à clignoter pour faire la bascule.

Une application pleine d’options

Galaxy Wearable donne accès à de nombreux réglages. Le panel de contrôles gestuels est complet et intuitif. La surface des écouteurs ressortant des oreilles étant très petite, le doigt tombe naturellement sur la zone active.

Un appui permet d’écouter ou de mettre en pause. Pour répondre à un appel ou passer au morceau suivant, il suffit de tapoter deux fois l’écouteur. Un triple appui revient sur le morceau précédent.

Seul l’appui prolongé peut être personnalisé. C’est dommage car il faut choisir entre l’activation de la réduction de bruit et le contrôle du volume.

Pour vous éviter ce choix cornélien, Samsung a eu l’idée d’offrir la possibilité de déposer un widget sur l’écran d’accueil de votre smartphone. Il sert notamment à activer rapidement l’ANC.

La qualité sonore

L’interface propose un égaliseur avec six pré-réglages différents. On ne peut pas les modifier. Ils s’adaptent à tous les styles musicaux. Les Galaxy Buds2 Pro fonctionnent avec un double transducteur. Il intègre un haut-parleur dédié aux basses et un autre aux aigus.

Cela se traduit par un son clair et détaillé. Les basses sont enveloppantes mais l’ensemble reste équilibré. Elles n’emportent pas tout sur leur passage.

Les Galaxy Buds 2 Pro prennent en compte le Dolby Atmos, le son 7.1 mais aussi le Head tracking. Ils restituent un son spatial à 360°. Les instruments se détachent tout autour de vous. Le système fonctionne bien et l’immersion est totale.

La réduction de bruit active

Les Galaxy Buds 2 Pro embarquent un système de réduction de bruit active. Avant de vous jeter dans la fosse du dernier concert de Billie Eilish, n’hésitez pas à effectuer le test d’ajustement des écouteurs et à changer les embouts en silicone.

Vous ressentirez vraiment la différence. La réduction de bruit passive est aussi importante que la réduction active.

Revenons sur l’ANC. La réduction de bruit active est opérée par trois micros placés dans chaque écouteur. Deux sont situés à l’extérieur et un autre à l’intérieur. Ils gomment les bruits ambiant jusqu’à 33db.

Le soft sait également reconnaître certains bruits comme le métro, les voix ou le souffle du vent pour mieux les faire disparaître. Si vous ajustez bien les écouteurs vous réussirez à pleinement vous concentrer sur votre musique.

Cependant il ne faut pas se leurrer, on parle ici d’atténuation. Vous entendrez toujours un bruit lointain c’est d’autant plus vrai avec les sons aigus. Les Galaxy Buds 2 Pro réussissent à fortement diminuer le bruit assourdissant de la circulation dans la rue.

L’interface contient une autre option intéressante pour ne pas vous couper du monde. Les écouteurs détectent automatiquement votre voix quand vous parlez à quelqu’un. Ils coupent l’ANC et baissent le volume pour vous permettre d’entendre votre interlocuteur. L’option se désactive après 10 secondes si elle ne vous entend plus.

L’autonomie

Le boitier des Samsung Galaxy Buds 2 Pro fonctionne avec une batterie de 515mAh. De leur côté les écouteurs disposent chacun d’une cellule de 58mAh. Cet ensemble leur confère une autonomie dans la moyenne. Ils tiennent 29 heures en passant par le boitier de recharge. Cette durée passe à 18 heures si vous activez l’ANC.

L’autonomie chute drastiquement 8 heures sans réduction de bruit active et 5 heures avec ANC activé. Dans la pratique on s’approche effectivement de la durée annoncée par Samsung. Elle varie à plus ou moins 5 heures en fonction du volume d’écoute.

La recharge rapide vient au secours des écouteurs. Cinq minutes de charge procurent une heure d’autonomie aux Buds2 Pro. Le boitier est également compatible avec la recharge sans fil.

Ce qu’on en pense

Les écouteurs de Samsung se bonifient à chaque version. Les Galaxy Buds 2 Pro passent un cap au niveau ergonomie mais aussi sonore. Samsung a fait évoluer le design de ses écouteurs pour les rendre encore plus agréables à utiliser.

15% plus petits, ils tiennent bien dans les oreilles et restent confortables même après une longue période d’utilisation. On apprécie également le passage à la texture mat et les traces de doigts qui ne sont plus qu’un mauvais souvenir.

La qualité sonore est également au rendez-vous avec un son immersif, puissant mais aussi tout en nuances. Samsung progresse également au niveau de l’ANC et propose plusieurs options qui font la différence comme support du son spatial en 7.1 ou la détection de la voix.

Les écouteurs trébuchent seulement sur l’autonomie qui ne sort pas du lot. Mis à part ce point, les Galaxy Buds 2 Pro se placent dans le top des écouteurs sans fil destinés au grand public.

Les Samsung Galaxy Buds 2 Pro sont vendus au prix de 229€. Ils existent en lavande, anthracite ou blanc.

Suivez ce lien pour les acheter. Un chargeur Duo sans fil est offert jusqu’au 30 septembre. Aussi disponibles en cliquant ici ou en cliquant ici ou encore sur ce lien