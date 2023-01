Samsung Galaxy A54 – Nouveaux visuels et nouvelles infos avant la sortie

Le Samsung Galaxy A54 se dévoile un peu plus à l’approche de sa sortie. Il apparaît dans une série de nouveaux visuels.

Ce n’est pas la première fois que le futur smartphone milieu de gamme de la firme coréenne laisse échapper des informations sur la toile. Attendu dans le courant du mois de janvier, il nous gratifie de nouveaux visuels.

On découvre l’avant et l’arrière de l’appareil. Il n’y a aucune surprise à l’horizon, le module photo du Galaxy A54 reprend le design du Galaxy S22 Ultra. Samsung mise sur un design minimaliste et épuré. A l’avant, on aperçoit son écran AMOLED entouré d’un cadre noir assez épais.

On peut admirer au moins quatre des couleurs qui seront proposées à la vente par Samsung. Les plus audacieux choisiront le Galaxy A54 vert, pivoine ou le lavande et les plus traditionnels le noir ou le blanc.

Samsung Galayx A54 – Les principales caractéristiques techniques

Nous avons également plus de détails sur sa fiche technique. Les dimensions du Samsung Galaxy A54 évoluent : 158,3 x 76,7 x 8,2mm. Il est moins long mais plus large et plus épais que son prédécesseur.

Cela permet à Samsung de glisser sous sa coque une batterie de 5100mAh. Elle devrait lui conférer une bonne autonomie. Le smartphone est également équipé d’un écran de 6,4 pouces avec un taux de rafraichissement de 120hz.

A l’arrière, il intègre une triple capteur photo basé sur un capteur principal de 50MP. Le processeur qui sera aux commandes garde encore une part de mystère mais il sera accompagné au minimum de 6Go de RAM et 128Go de stockage.

Source