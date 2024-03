Samsung Galaxy S23 – La mise à jour Galaxy AI est disponible

L’intelligence artificielle débarque sur les Galaxy S23, Galaxy Z Flod 5, Galaxy Z Flip5. La mise à jour One UI 6.1 est disponible.

Tous les possesseurs d’un Galaxy S23 (en bon plan ici), d’un Galaxy Z Fold 5 ou d’un Galaxy Z Flip 5 peuvent se réjouir. La mise à jour Galaxy AI est disponible.

Les Samsung Galaxy S23 entrent dans le futur

Samsung avait promis que One UI 6.1 serait déployé sur les Galaxy S23 et d’autres anciens appareils avant la fin du mois de mars 2024. La firme coréenne tient sa promesse.

Les Galaxy S24, Galaxy S24+ et Galaxy S24 Ultra ne sont plus les seuls à bénéficier de l’intelligence artificielle de Samsung. Les smartphones et tablettes éligibles sont les : Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5 et les Galaxy Tab S9.

Des petites étoiles vont apparaîtront partout dans l’interface de votre appareil.

Comment télécharger la mise à jour One UI 6.1 ?

Si vous n’avez pas reçu automatiquement la mise à jour, allez dans les paramètres de votre appareil. Rendez vous dans la section mise à jour et effectuer une recherche.

La mise à jour One UI 6.1 va démarrer. Lorsque l’installation sera terminée vous bénéficierez de Circle to Search, de la traduction des appels en temps réel, de l’assistant d’écriture, de la traduction dans les chats, de la traduction des conversations et de la mise en forme automatique des textes dans notes.

Il y en a encore beaucoup d’autres notamment au niveau de la photo et de la vidéo.

Samsung a eu la bonne idée d’intégrer dans cette mise à jour des petits tutos. Ils vous aident à prendre en main toutes ces nouveautés. Ils restent consultables même après l’update.

Vous pouvez les retrouver dans les paramètres dans l’onglet Fonctions avancées. Galaxy AI va faire entrer votre Galaxy S23 ou autres dans le futur.

