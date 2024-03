Samsung Galaxy S24 – La dernière mise à jour améliore encore l’appareil photo

Les Galaxy S24, Galaxy S24+ et Galaxy S24 Ultra reçoivent une nouvelle mise à jour. Elle améliore encore plus la qualité des photos.

Samsung met régulièrement à jour les Galaxy S24, Galaxy S24+ et Galaxy S24 Ultra. La firme coréenne envoie chaque mois un correctif de sécurité et il comprend parfois quelques surprises.

Samsung vient justement de déployer le correctif de sécurité du 1er avril 2024. Il est accompagné de plusieurs améliorations de l’appareil photo.

Galaxy S24 – Quelles sont les nouveautés de la mise à jour avril 2024 ?

Le Galaxy S24 Ultra fait partie du top trois des meilleurs photophones 2024. Vous pouvez apprécier la qualité de ses photos dans notre test. Cette mise à jour promet de pousser ses performances encore plus loin.

La mise à jour d’avril améliore plusieurs points à commencer par l’exposition et la balance des blancs de l’appareil photo. Vous apprécierez également le calibrage plus réaliste des couleurs avec le mode ExpertRAW et l’amélioration du rendu des photos prises en condition de basse luminosité.

Samsung en a aussi profité pour améliorer la netteté du texte sur les photos prises en zoom ultra. Nous vous rappelons que le zoom du Galaxy S24 Ultra va jusqu’à un grossissement X100.

Une dernière surprise

Cette mise à jour apporte par la même occasion le support du ralenti instantané dans les vidéos en HD. Le ralenti instantané est une fonction vraiment géniale. Elle permet d’intégrer un ralenti dans une vidéo que vous avez enregistré en vitesse normale. Il suffit de lancer la lecture de la vidéo et d’appuyer longuement sur l’écran. Le ralenti va se déclencher.

La mise à jour du 1er avril 2024 est disponible en Europe. Si vous ne l’avez pas reçu automatiquement rendez-vous dans les paramètres dans l’onglet Mise à jour logicielle. Téléchargez-là manuellement en appuyant sur installation.

