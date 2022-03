Samsung Galaxy Z Fold 4 – Des changements à l’horizon - IDBOOX

On commence à parler du Galaxy Z Fold 4 et les dernières rumeurs supposent des changements à l’horizon.

Le Galaxy Z Fold 4 n’arrivera pas avant la rentrée mais il fait déjà couler beaucoup d’encre électronique. Selon les informations du site Naver (via Gizmochina), Le Z Fold 4 va changer d’écran.

Rassurez-vous il conserve le format du Galaxy Z Fold 3. Samsung tient la bonne formule. Le smartphone va bénéficier d’un nouvel écran pliable. La dalle UTG (Ultra Thin Glass) par une dalle Super UTG.

Quel est l’intérêt me direz-vous ? Ce nouvel écran est beaucoup plus résistant. Grâce à ce changement, le Galaxy Z Fold 4 pourra utiliser un S-Pen classique.

Effectivement le S-Pen fourni avec le Galaxy Z Fold 3 n’est pas le même que celui des Galaxy Note ou du Galaxy S22 Ultra. Il a été conçu pour ne pas endommager l’écran pliable. La mine est rétractable et il est aussi beaucoup plus gros.

La stratégie de Samsung est d’intégrer le S-Pen à tous ses smartphones haut de gamme. L’adoption d’un écran pliable plus résistant rendra possible l’utilisation d’un S-Pen et pourquoi pas son intégration dans la coque. Il pourra aussi bénéficier de la reconnaissance des gestes comme sur les Galaxy Note.

Il faut prendre cette information avec des pincettes car elle n’a rien d’officielle. Elle va cependant dans le sens du mouvement opéré par Samsung pour la généralisation du S-Pen. La rumeur de l’arrivée du S-Pen sur le Galaxy Z Fold 4 circulait déjà début févier.