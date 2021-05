Samsung - Le Galaxy S Foldable et enroulable en vidéo - IDBOOX

Après la génération Z, les écrans pliables Samsung passent à la génération S. Les écrans se plient en trois avec le Galaxy S Foldable.

Samsung est un des acteurs les plus actifs dans la conception des écrans pliables. Elle a profité du grand rendez-vous annuel Display Week à San Jose pour faire une démonstration de force. Elle a dévoilé à travers une vidéo différentes formes d’écrans OLED.

Les écrans pliables évoluent et ouvrent de nouvelles perspectives. Le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 2 sont dotés d’un écran qui se plie en deux. Samsung veut aller plus loin en le pliant en trois.

Un écran pliable en trois

On peut apercevoir au début de la vidéo le fameux Galaxy S qui se plie en trois. Lorsque la dalle est entièrement déployée, elle mesure 7,2 pouces. Le smartphone peut afficher trois applications côte à côte.

Cet écran pliable est terminé par une sorte de poignée transparente. Le smartphone peut se ranger plié en deux ou en trois. Lorsqu’il est entièrement fermé, ce Galaxy S semble un peu trop épais pour être glissé dans une poche.

Les recherches de Samsung ne s’arrêtent pas aux smartphones. La firme coréenne voit plus grand avec un portable équipé d’un écran pliable de 17 pouces. La dalle s’articule autour d’un charnière pour prendre la forme d’un PC portable classique si nécessaire.

Vous remarquerez au passage que la caméra est placée sous l’écran.

L’écran enroulable

La dernière partie de la vidéo met en avant un autre genre de smartphone doté d’un écran enroulable. Il a l’aspect d’un appareil classique avec des bords recourbés mais il peut s’étirer.

L’écran peut s’agrandir pour afficher des notifications par exemple. Samsung insiste beaucoup sur cette technologie à la fin de la vidéo.

Est-ce un hommage au LG Rollable ou un signe qu’il va arriver rapidement ?