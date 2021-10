Samsung organise un événement surprise le 20 octobre - IDBOOX

Samsung nous réserve une nouvelle surprise. Une nouvelle conférence Galaxy Unpacked a été annoncée pour le 20 octobre 2021.

Samsung a lancé une mystérieuse invitation pour un Galaxy Unpacked Part 2. Elle se déroulera le 20 octobre. On n’attendait plus aucun appareil de la marque avant la fin de l’année à moins que le Galaxy S21 FE arrive en avance.

La vidéo postée par Samsung laisse plutôt penser qu’il s’agit d’un événement dédié à Android 12. Il est planifié juste un jour après l’annonce des Pixel 6 par Google. Ils seront dévoilés le 19 octobre.

Dans le message qui accompagne la vidéo Samsung promet de nous faire découvrir de nouvelles expériences pour exprimer sa personnalité à travers la technologie. Tout un programme !

Galaxy Unpacked Part 2 – Vers Android 12 et au delà

On voit dans la vidéo plusieurs icônes absorbées à la chaîne par des petits cubes. On penche plus vers un remaniement de l’interface One UI basée sur Android 12. Samsung va peut-être annoncer le déploiement d’une version stable de l’OS sur ses smartphones.

On peut tout de même espérer voir de nouveaux appareils. Il se murmure que la firme coréenne pourrait dévoiler des couleurs supplémentaires du Galaxy Z Flip 3, son dernier smartphone star.

Vous pouvez l’admirer dans notre vidéo de prise en main.