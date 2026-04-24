Nothing lance “Essential Voice” : La voix se transforme en écriture comment ça marche ?

Nothing continue de bousculer nos habitudes numériques avec le lancement d’Essential Voice, une innovation conçue pour remplacer la frappe fastidieuse au clavier par le naturel de la voix.
Partant du constat que nous parlons quatre fois plus vite que nous n’écrivons, la marque propose un outil qui transforme vos paroles en un texte clair, structuré et immédiatement prêt à l’emploi.
Comment ça marche Essential Voice ?
L’utilisation se veut parfaitement intégrée à l’expérience utilisateur.
Pour activer la fonctionnalité, il vous suffit d’effectuer un appui long sur la touche “Essential” de votre smartphone ou de lancer l’option directement depuis votre clavier habituel.
Une fois activé, vous parlez naturellement sans vous soucier de votre débit.
L’intelligence artificielle se charge alors de nettoyer vos propos en temps réel en supprimant les hésitations et en restructurant vos phrases pour qu’elles ressemblent à un texte soigneusement rédigé.
Cet outil fonctionne directement au sein de vos applications, ce qui vous permet de répondre à vos messages sans jamais interrompre votre flux de travail.
Une IA au service de la clarté
La force de cette nouveauté c’est sa polyvalence, puisqu’elle gère plus de 100 langues et propose un agent de traduction capable de rédiger votre texte dans une langue différente de celle que vous parlez.
Le système va au-delà de la simple dictée en proposant des raccourcis vocaux personnalisés pour insérer instantanément des liens ou des expressions récurrentes. Cette technologie permet ainsi de transformer une pensée spontanée en un contenu professionnel ou amical sans aucun effort de réécriture manuelle.
Disponibilité et perspectives d’avenir
Essential Voice sera d’abord déployé sur les Phone (3) et Phone (4a) Pro, avant d’arriver sur le Phone (4a) peu après. Découvrez aussi nos tests.
À l’avenir, Nothing prévoit d’ajouter une reconnaissance du contexte pour adapter automatiquement le ton du texte selon le destinataire, qu’il s’agisse d’un e-mail formel ou d’une recherche rapide. Cette mise à jour marque une étape vers une interface totalement pilotée par la voix au sein de tout l’écosystème de la marque.