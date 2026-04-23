Cette plateforme propose plus de 400 manuscrits sur la médecine ancienne accès gratuit

Le Centre d’études helléniques (CHS) de l’Université Harvard a récemment lancé MediManus.
Le portail propose des contenus gratuits sur l’étude de la médecine ancienne. Face au constat que seulement 50 % de cette riche tradition millénaire a été explorée à ce jour, le projet se donne pour mission de combler les lacunes de la recherche contemporaine.
MediManus – Un pont entre les disciplines
L’étude des manuscrits médicaux anciens est complexe. Elle exige non seulement l’accès à des documents rares et fragiles, mais aussi une expertise interdisciplinaire rare mêlant philologie, philosophie et sciences.
MediManus répond à ce défi en proposant une plateforme où l’expertise scientifique rencontre la technologie de pointe.
Le site s’appuie sur le recensement de Touwaide (2016) et propose actuellement l’analyse détaillée de 456 manuscrits. L’ambition à terme, est d’intégrer 2 500 ouvrages médicaux identifiés par les chercheurs.
Une interface pensée pour la recherche
Contrairement aux bases de données généralistes, MediManus offre des outils spécifiquement adaptés à la littérature médicale. Par exemple, chaque item bénéficie de descriptions minutieuses issues d’examens savants directs.
La plateforme ne se contente pas de décrire le manuscrit physique, mais analyse chaque œuvre médicale contenue à l’intérieur.
Grâce à un assistant numérique et des guides d’introduction, la plateforme est accessible aussi bien aux chercheurs confirmés qu’aux étudiants débutants.
Ce projet espère préserver et redéfinir notre compréhension de l’histoire de la santé et des plantes médicinales. Pour en savoir plus et explorer la collection c’est ici.
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