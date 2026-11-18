La Lenovo Tab Plus Gen 2 est une tablette milieu de gamme pas comme les autres. Je vous dis ce que j’en pense dans mon test.
Vendue 399 €, la Lenovo Tab Plus Gen 2 se distingue par la greffe d’une véritable enceinte JBL sur la coque arrière. Est-ce son seul atout ? Je vous donne la réponse dans mon test complet. (Non sponsorisé).
Lenovo Tab Plus Gen 2 – Design et ergonomie
La Lenovo Tab Plus Gen 2 est une tablette 12 pouces dont la particularité est de posséder une enceinte JBL collée sur sa coque. Cette originalité lui confère un aspect particulier. Avec seulement 6,8 mm d’épaisseur, la Tab Plus Gen 2 ne fait pas partie des tablettes les plus fines du marché mais elle n’a pas à rougir face aux 5,5 mm d’une Samsung Galaxy Tab S11.
La situation se complique lorsqu’on prend en compte son enceinte. Son épaisseur passe à 22,7 mm. Ce choix est assumé de la part de Lenovo. La Tab Plus Gen 2 est une tablette hybride pensée comme un petit cinéma portable. Il a fallu faire des concessions pour lui coller une enceinte JBL dans le dos.
Cette invitée surprise alourdit également beaucoup la tablette qui grimpe à 760 g. Vous aurez du mal à l’utiliser d’une seule main.
Pour pallier cette situation, Lenovo a eu la bonne idée de doter sa tablette d’une béquille. Elle prend la forme d’un anneau qui entoure l’enceinte. Il s’incline et tourne à 360 degrés pour la poser sur une table en mode paysage ou portrait. Il peut même servir à accrocher la tablette sur un mur pour une séance de cinéma à plusieurs.
La Lenovo Tab Plus Gen 2 n’est clairement pas un modèle de finesse et de légèreté et elle se glissera difficilement dans votre sac. L’imposante coque de protection en plastique livrée dans la boîte n’arrangera pas la situation.
Autre originalité, les boutons Volume et d’allumage ne sont pas placés sur la tranche comme sur les autres tablettes. Lenovo les a déplacés à l’arrière et leur disposition n’est pas des plus judicieuses. Positionnés en enfilade, ils demandent un temps d’adaptation pour ne plus éteindre la tablette quand on veut monter le son.
L’écran
Dotée d’un écran 12,1 pouces, la Lenovo Tab Plus Gen 2 s’adapte parfaitement à la consommation de contenus vidéo ou de jeux. La tablette reste sur une dalle LCD avec une définition de 2560 x 1600 pixels et une résolution de 249 ppi.
Sans atteindre la qualité d’un écran AMOLED, cet écran compatible HDR10 donne entière satisfaction pour visionner des contenus vidéo. Plus adaptés à une utilisation en intérieur, les pics de luminosité de son écran ne dépassent pas 800 nits.
N’espérez pas regarder un film en plein soleil, d’autant plus que cette dalle ne bénéficie pas de traitement antireflet. L’écran ne marque pas les traces de doigts mais il n’évite pas les reflets.
Les performances
La tablette Lenovo Tab Plus Gen 2 s’appuie sur un processeur MediaTek Dimensity 7400, gravé en 4 nm. Cette puce est accompagnée de 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Il existe également une version 6 / 128 Go.
Cette architecture milieu de gamme offre suffisamment de puissance à la tablette pour jouer à n’importe quel jeu vidéo à condition de ne pas être trop exigeant.
Le jeu Genshin Impact impose des réglages calés sur le niveau moyen pour rester jouable. La tablette atteint également vite ses limites dans le multitâche. Elle ne peut pas ouvrir plus de deux applications en fenêtre partagée.
Le son
Au-delà de ses performances pures, cette tablette vous donnera entière satisfaction sur le plan sonore. Son énorme enceinte à l’arrière prend tout son sens lorsqu’on joue ou qu’on regarde un film. Lenovo ne plaisante pas avec la qualité sonore de sa tablette.
La Tab Plus Gen 2 intègre une vraie enceinte JBL. Ce système audio JBL se compose de 9 éléments optimisés par Dolby Atmos. Cette enceinte possède quatre tweeters, trois woofers et deux radiateurs passifs.
On voit tout de suite la différence avec des haut-parleurs classiques. La tablette diffuse un son ample qui ne joue pas uniquement sur la partition des médiums. Les basses sont présentes et donnent une autre dimension aux jeux vidéo.
C’est le même constat avec les films. Compatible Dolby Vision, la tablette prend en charge le Dolby Atmos. Différents réglages permettent d’affiner le rendu sonore pour l’adapter à l’écoute de musique ou à la lecture d’un film.
En jouant avec l’égaliseur, vous regarderez un film sans tendre l’oreille pour entendre les dialogues. Les voix sont claires sans pour autant sacrifier les basses. Vous pouvez même profiter du son à fond sans craindre la moindre saturation.
Le seul bémol provient de sa conception. L’enceinte est placée au centre et ressort beaucoup de la coque, ce qui ne lui garantit pas une très bonne stabilité quand elle est posée à plat.
Autre inconvénient, une partie du son est étouffé quand elle est posée à plat sur une table. Il faut de préférence la tenir à deux mains pour jouer mais son poids se fait vite sentir.
L’autonomie
La Lenovo Tab Plus Gen 2 cache sous sa coque une batterie de 10 200 mAh. Elle lui offre une confortable autonomie de 15 heures de streaming vidéo YouTube. En usage mixte avec des jeux et de la lecture vidéo, vous pouvez compter sur un peu plus d’une journée d’autonomie.
La tablette est compatible avec la recharge filaire 45 W. Il faut patienter un peu plus d’1 h 30 pour récupérer 100 % d’énergie.
Lenovo Tab Plus Gen 2 – Ce que j’en pense
Vendue 399 €, la Lenovo Tab Plus Gen 2 est une tablette originale qui assume sa différence. Son enceinte JBL est efficace et elle apporte un vrai plus. Il faut juste se résoudre à ce que cette tablette ne soit plus vraiment portable.
C’est un petit cinéma de poche que l’on préférera poser sur une table avec sa béquille polyvalente.
La Lenovo Tab Plus Gen 2 aurait également mérité de se voir offrir un processeur un peu plus puissant pour profiter des jeux avec des graphismes à la hauteur du son.
La Lenovo Tab Plus Gen 2 est une bonne tablette qu’il faut acheter en connaissance de cause, principalement pour regarder des vidéos et écouter de la musique.
Suivez ce lien pour l’acheter.
Pour Black Friday, la tablette est proposée avec une coque offerte . Suivez ce lien.