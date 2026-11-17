Amazon revient sur le devant de la scène avec une double nouveauté sur son segment d’entrée de gamme : deux nouveaux modèles de liseuses Kindle 2026 aux ambitions affirmées.
Entre cure d’amaigrissement, design repensé et version en métal inédite, découvrons ce que valent ces nouveaux appareils à travers notre test complet. (test non sponsorisé).
Regardez notre vidéo pour vous faire une idée.
Design et Ergonomie : Légèreté et finitions au rendez-vous
La première chose qui frappe lors de la prise en main, de la liseuse 6 pouces, c’est la diversité et la légèreté de ces nouveaux modèles.
Kindle c’est un poids plume. Avec environ 150 g sur la balance, elles pèsent 18 g de moins que la version précédente.
Il existe deux déclinaisons de matières. Un modèle en plastique aux coloris audacieux (notamment un superbe violet / Ube). Et, un modèle plus haut de gamme doté d’une coque en métal résistante qui ne marque pas les traces de doigts.
L’écran à bord plat un vrai plus. Fini le petit bourrelet en relief des anciennes versions. L’écran est désormais parfaitement affleurant avec les bords, ce qui rend la manipulation beaucoup plus fluide et agréable.
Le bouton d’allumage sur la tranche basse disparaît. Le connecteur / bouton latéral est placé sur le côté droit (un petit coup de main à prendre pour les gauchers !), ce qui évite les mises en veille ou arrêts intempestifs en cours de lecture.
Écran et Performances : Une fluidité redoutable
Côté lecture pure, Amazon signe un Kindle premier prix de haut vol. La liseuse de livres numériques dispose d’un affichage E-Ink de pointe. De superbes contrastes et un rendu visuel extrêmement confortable pour les yeux.
De plus, Le défilement et le chargement des pages sont encore plus rapides que sur la génération précédente. Le processeur s’avère ultra-véloce, éliminant totalement les temps de latence agaçants.
L’appareil propose un écran éclairé ainsi qu’un mode sombre (nuit) très apprécié pour lire dans le noir. Précisons toutefois que ce modèle d’entrée de gamme n’est pas étanche et ne propose pas de réglage de la température d’éclairage (lumière chaude/froide).
Kindle 2026 – Autonomie et Réparabilité : Vers plus d’éco-responsabilité
Amazon mise également sur la durabilité avec une nouveauté importante.
L’autonomie reste l’un des points forts historiques de la marque, vous assurant de longues semaines de lecture sans recharger.
Nouveau il existe un changement de batterie facilité (sur le papier). Amazon offre désormais la possibilité de soulever la coque arrière pour changer soi-même la batterie.
Attention toutefois : la manipulation demande de la minutie et une pointe fine pour éviter d’endommager le boîtier. De plus, les batteries de rechange ne sont pas encore disponibles immédiatement sur le marché, mais le seront prochainement.
Point négatif, Amazon ne met plus le câble de recharge sur ces liseuses, vous devrez utiliser un câble à disposition chez vous.
Stockage, Versions et Tarifs
Ces nouveaux modèles se déclinent en deux configurations principales.
La version 16 Go (Plastique) : Proposée à 174,99 € sans publicités et 154.99€ avec publicités. Suivez ce lien pour l’acheter.
Quant à la version 32 Go (Métal) : Proposée à 194,99 € (sans pub). Suivez ce lien pour l’acheter.
A noter : Les prix ont légèrement augmenté par rapport aux générations précédentes d’entrée de gamme, mais la qualité des finitions et les performances justifient en grande partie cet investissement.
Infos Black Friday jusqu’au 30 novembre !
Le Kindle 16 Go Ube avec publicités passe de 154,99 € à 124,99 €. Vous économisez 30 €.
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Le modèle sans publicités est un peu plus cher. Le Kindle Ube 16 Go est affiché à 139,99 € au lieu de 174,99 €. Vous économisez 34 €.
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Le prix du Kindle avec sa coque en aluminium diminue également. Doté de 32 Go de stockage et sans publicités, il voit son prix tomber à 154,99 € au lieu de 194,99 €.
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Le Verdict : Faut-il l’acheter ?
Ces Kindle 2026 de nouvelle génération constituent une très jolie surprise. Plus légères, extrêmement réactives, dotées d’un design soigné (notamment cette version métal très réussie) et d’un écran affleurant ultra-confortable, elles s’imposent comme des références incontournables sur le marché des liseuses d’entrée de gamme.
Si vous pouvez vous passer d’étanchéité et de réglage de température d’éclairage, c’est un achat les yeux fermés. On regrette le retrait du câble inclus auparavant dans la boite.