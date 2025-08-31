Honor Magic V5 une offre de lancement absolument magique !

Honor a dévoilé jeudi, à Londres, le Honor Magic V5, le smartphone pliable le plus fin au monde !

Cet mobile so chic et très haut de gamme bénéficie d’une offre de lancement particulièrement intéressante. 300 euros de remise + 1 chargeur 66W + Choice Earbuds Clip + Magic Pen + service protection écran externe et interne pendant 12 mois, offerts ! Suivez ce lien pour ce bon plan.

Nous avons testé en avant-première le Honor Magic V5 est il est vraiment TOP, il obtient la note de 8.8 / 10 ce qui excellent selon nos critères très sélectifs. Lire notre test. 
Honor Magic V5 bon plan lancementHonor Magic V5 l’offre de lancement

Le Magic V5 est à 1999€. Du 28 août au 14 septembre Honor le propose  avec 300 euros de remise immédiate . Il passe donc à 1699.90€.

De plus, Honor vous offre un Magic Pen et des écouteurs Choice Earbuds Clip. Enfin, Honor ajoute un appareil super utile,  un chargeur 66W . La valeur de ces cadeaux s’élève à  349,70€. Et n’oublions pas le service protection écran externe et interne pendant 12 mois ! 
Aussi beau qu’une Rolls londonienne,  le Honor Magic V5 se pare de ses plus beaux atours pour vous séduire ! Profitez-en jusqu’au 14 septembre !  Suivez ce lien pour l’acheter.

Honor Magic V5 – Les caractéristiques techniques

Honor Magic V5 – 5G
Ecran Ecran externe 6,43 pouces AMOLED – (LTPO 1Hz – 120Hz)
Ecran interne 7,95 pouces AMOLED – (LTPO 1Hz – 120Hz)
Définition Ecran externe 2376 x 1060 pixels – 5000nits – Rhino Armor Glass – Dolby Vision
Ecran interne 2352 x 2172 pixels – 5000nits – Dolby Vision
Processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite
RAM 12Go 
Stockage 512Go
Extension Non
Caméras arrières 50MP Falcon Capture (f/1.6) OIS + UGA 50MP (f/2.0) OIS + Téléobjectif X3 64MP (f/2.5) OIS – Vidéo 8K/30ims
Caméras frontales Intérieur 20MP (f/2.2)
Extérieur 20MP (f/2.2)
IP68 IP58, IP59
Batterie 5820mAh
Charge rapide 66W (non fourni) + sans fil 50W
Dual SIM Double NanoSim
Lecteur empreintes Latéral
Prise Jack WiFi 7, Bluetooth 6,NFC
Audio 2 haut-parleurs
Android Android 15 – Magic OS 9.0.1
Dimensions Ouvert 156,6 x 145,3 x 4,1mm – 217g
Fermé 156,6 x 74 x 8,8mm

