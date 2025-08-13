Une aventure Pokémon gratuite et inédite à Paris !

Les 13 et 14 septembre 2025, Paris devient le terrain de jeu des Dresseurs Pokémon avec un événement jamais vu en France.
Vous participerez à la première Chasse aux tampons PokémonGO, organisée à l’occasion de Pokémon Méga-Évolution Paris.
Au programme : une exploration palpitante autour du Westfield Forum des Halles – Châtelet.
Les joueurs pourront collecter des tampons numériques et de l’Énergie Méga tout en faisant évoluer leur fidèle Salamèche en un impressionnant Méga-Dracaufeu X ou Y.
Pokémon Méga-Évolution Paris, un évènement gratuit
En bonus, venez au “Hub Touristique d’Illumis”. Spécialement conçu pour l’occasion il vous accueillera gratuitement pour vivre une immersion totale dans l’univers des Méga-Évolutions. Au programme, animations, infos ludiques et découvertes à partager en famille.
Et ce n’est pas tout : l’événement célèbre aussi les futures sorties des jeux Pokémon Legends: Z-A et Legends: Z-A – Édition Nintendo Switch 2. La sortie c’est le 16 octobre 2025.
Une première hors du Japon et une grande fête pour les fans de tous âges. Que vous soyez joueur aguerri ou simple curieux… c’est le moment parfait pour attraper votre smartphone et vivre l’expérience Pokémon GO comme jamais auparavant !