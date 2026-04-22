Cinéma – Mon coup de cœur de la semaine : Michael

A voir dans les salles de cinéma ! Voici mon avis sur « Michael » qui sort ce 22 avril.
C’était « The King of the Pop ». Disparu en 2009, à l’âge de 50 ans, Michael Jackson reste l’une des plus grandes icônes de la musique populaire de ces 50 dernières années.
Et le biopic « Michael », réalisé par Antoine Fuqua et produit par Graham King (producteur de « Bohemian Rhapsody », le biopic à succès sur Freddie Mercury), constitue l’un des évènements cinématographiques de 2026.
Même si le film n’aborde pas la zone d’ombre du destin de Michael Jackson (les accusations de pédophilie à partir de 1993) en raison d’une clause juridique l’interdisant, il retrace fidèlement et avec maestria la vie et la carrière de la superstar jusqu’en 1988.
De son enfance à Gary, dans l’Indiana, à son accession au sommet en passant par son parcours avec ses frères dans le groupe des Jackson Five, tout est relaté.
Michael Forever !
Au rythme des tubes et des magnifiques chansons de Michael, on se laisse emporter dans les années 1960-1970-1980.
Outre la mise en scène très efficace et la remarquable reconstitution d’une époque passée, c’est la performance de Jaafar Jackson qui domine. Neveu de l’interprète de « Billie Jean » ou « Thriller », il livre une formidable composition dans le rôle de son oncle. Non seulement la ressemblance physique est stupéfiante, mais ses prestations vocales (mélange de sa voix et celle de Michael Jackson) et scéniques vont vous époustoufler. À tel point qu’on a l’impression de revoir Michael Jackson…vivant !
Acteur et danseur âgé de 30 ans, le fils de Jermaine Jackson (frère de la légende) s’est investi pour cet excellent film, comme le faisait Michael Jackson pour ses disques et ses shows : « Ce qui m’a vraiment surpris, c’est son souci du détail et l’importance qu’il accordait aux phrases d’encouragement. Michael écrivait absolument tout ce qu’il voulait accomplir. Il en affichait partout : sur les miroirs, les plafonds, les murs… J’ai donc commencé à faire pareil durant ma préparation. Et ça m’a beaucoup aidé », a dit Jaafar Jackson lors de l’avant-première mondiale à Berlin il y a quelques jours.
En sortant de la salle, vous aurez envie de danser, de chanter ou de réécouter les disques de Michael !
Michael, en salles le 22 avril. Durée : 2 h08
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