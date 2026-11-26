Le Black Friday entre dans sa phase finale et massacre le prix des Apple AirPods Pro 3. Profitez sans attendre de cette promotion !
Le Black Friday s’intéresse aux AirPods Pro 3. Il fait baisser le prix des fameux écouteurs d’Apple. Vous allez pouvoir remplir la hotte du Père Noël sans vous ruiner.
Réduction de bruit active, détection de la fréquence cardiaque, son haute-fidélité, les AirPods Pro 3 assurent à tous les niveaux. Les écouteurs d’Apple sont rarement en promotion. Il faut donc profiter sans attendre de cette offre Black Friday.
Les AirPods Pro 3 sont vendus 188 € au lieu de 249 €. Vous économisez 24 %, soit 61 € de moins.
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Apple AirPods Pro 3 – Les principaux points forts
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La réduction active du bruit a été améliorée grâce à (suppression du double “à”) l’association de nouveaux micros et d’embouts en silicone.
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La puce H2 délivre des basses plus profondes, une scène sonore élargie et une meilleure clarté vocale.
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L’Audio adaptatif et la Détection des conversations ajustent automatiquement le volume lorsque vous parlez ou changez d’environnement.
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Les AirPods Pro 3 intègrent un capteur de fréquence cardiaque optique miniature. Il mesure le rythme cardiaque directement dans l’oreille pendant les séances d’entraînement.
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Les écouteurs et le boîtier sont certifiés IP57. Ils résistent à la poussière, la transpiration abondante et l’immersion temporaire dans l’eau.
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Les AirPods Pro 3 offrent jusqu’à 8 heures d’écoute continue et un total de 24 heures avec le boîtier.
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