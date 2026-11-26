Vous en voulez ? C’est le moment ! Les Apple Airpods 5 avec boitier de charge sont à 129€. Mais ce n’est pas tout !
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Apple AirPods 5 avec ANC infos
- L’ANC se révèle plus perfomant grâce à une meilleure gestion algorithmique, la réduction de bruit est jusqu’à 50 % plus performante que sur la génération précédente, particulièrement efficace pour atténuer les bruits de fond continus (transports, ronronnement de ventilation, circulation).
- Ils offrent une signature sonore plus équilibrée. Les basses sont plus profondes et plus naturelles sans étouffer les médiums.
- Le mode transparence est d’une grande fluidité avec la retransmission des sons environnants et des voix reste l’une des plus naturelles du marché sur ce type de format.
- Les AirPods 5 changent de format pour devenir non-intrusifs et encore plus confortables. Ils s’adressent aux personnes qui ne supportent pas les embouts en silicone intrusifs des modèles “In-Ear”.
- Contrôle du volume par glissement se fait désormais. Les commandes tactiles sur la tige permettent d’ajuster le volume directement d’un simple balayage (disponible sur la déclinaison supérieure/boîtier MagSafe).
- Certifiés IP57, les écouteurs et le boîtier bénéficient désormais d’une meilleure résistance à la poussière, à l’eau et à la transpiration.
- Le boîtier intègre un haut-parleur dédié pour émettre un signal sonore lors des recherches via l’application Localiser (Find My).
- La recharge sans fil apparaît sur la version 169 €. Compatible MagSafe, Qi et avec le galet de charge de l’Apple Watch.
- Les microphones et l’isolation de la voix éliminent efficacement les bruits ventés et ambiants lors des appels.