Le PC portable Acer Pack Aspire Lite 15 512 Go est en méga promo pour Black Friday.
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Acer Pack Aspire Lite 15
Stockage rapide et généreux. Son SSD de 512 Go permet un démarrage rapide de Windows 11 et offre suffisamment d’espace pour conserver de nombreux documents, photos et logiciels sans ralentissement.
Écran grand format confortable. La dalle de 15,6 pouces Full HD (1920 x 1080 pixels) de type IPS et antireflet assure une image nette et de larges angles de vision, idéale pour travailler longtemps ou regarder des vidéos.
Configuration équilibrée pour la bureautique : Le processeur AMD Ryzen 3 5400U (4 cœurs, jusqu’à 4 GHz) associé à 8 Go de RAM DDR4 (extensible jusqu’à 16 Go grâce à un emplacement libre) gère avec fluidité le multitâche courant.
Format fin et transportable. Avec un poids de 1,8 kg et une épaisseur de 1,98 cm, il reste facile à glisser dans un sac pour un étudiant ou un usage nomade, tout en conservant un clavier AZERTY complet avec pavé numérique.
Autonomie et connectivité modernes. Il annonce jusqu’à 10 heures d’autonomie selon le constructeur et intègre le Wi-Fi 6, le Bluetooth 5.2, une prise HDMI ainsi qu’une webcam Full HD avec cache de confidentialité.
Bonne réparabilité. Il affiche un indice de réparabilité de 7,4 / 10, un point rassurant pour sa durée de vie.
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