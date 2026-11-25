Xiaomi dévoile sa sélection de bons plans pour le Black Friday. Profitez de ces remises pour vous équiper au juste prix.
Redmi Note 17 Pro
Le REDMI Note 17 Pro 5G (8 Go + 512 Go) est disponible au prix de 399€ (au lieu de 553€), soit 28 % de réduction, avec un Xiaomi Tag offert.
La nouvelle star du segment milieu de gamme affiche un prix ridiculement bas. Écran AMOLED 6,83 pouces, processeur Snapdragon 6s Gen 4, batterie de 8 340 mAh, le Xiaomi Redmi Note 17 Pro possède des caractéristiques solides. Suivez ce lien pour acheter.
Xiaomi – TV, écouteurs et plus
La Xiaomi TV F Pro 75 2026 est disponible au prix de 529,99€ (au lieu de 999,99€), soit 47 % de réduction (offre valable jusqu’au 29 novembre). Suivez ce lien pour acheter.
Le REDMI Headphones Neo sont disponibles au prix de 39,99€ (au lieu de 59,99€), soit 33 % de réduction. Suivez ce lien pour acheter.
Le Mijia Vacuum Cleaner 4 Pro est disponible au prix de 249,99€ (au lieu de 389,99€), soit 36 % de réduction. Suivez ce lien pour acheter.
La Xiaomi Electric Scooter Elite est disponible au prix de 279,99€ (au lieu de 349,99€), soit 20 % de réduction. Suivez ce lien pour acheter.
Le Mijia Lave-linge séchant Hublot Pro 9kg est disponible au prix de 499€ (au lieu de 599€), soit 17 % de réduction. Suivez ce lien pour acheter.
En cliquant sur nos liens vous contribuez à soutenir notre site entièrement gratuit et ça ne vous coûte pas plus cher Merci ;)
Découvrez d’autres bons plans dans notre rubrique ici.