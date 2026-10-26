Le Galaxy Z Fold 8 achève l’iPhone Duo avec une nouvelle baisse de prix

Jusqu’où ira Samsung ? Le prix du Galaxy Z Fold 8 baisse encore face à l’iPhone Duo. Dépêchez vous !
Le Galaxy Z Fold 8 est assurément la bonne affaire du moment. Son prix fond à vue d’œil.
Le fameux smartphone pliable que tout le monde veut glisser dans sa poche est à moins de 1400 €.
Le Samsung Galaxy Z Fold 8 avec 256 Go de stockage s’affiche à seulement 1355 €. Il perd 244 €. Il devient moins cher qu’un smartphone classique haut de gamme.
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Samsung Galaxy Z Fold 8 – Les principaux points forts
Pour découvrir ce smartphone innovant regardez notre vidéo .
Ergonomie et format passeport : boîtier affiné (4,5 mm ouvert) et plus léger (201 g), offrant une prise en main à une seule main bien plus naturelle.
Écrans AMOLED Dynamic 2X ultra-lumineux : dalles adaptatives 120 Hz montant jusqu’à 3 000 nits en pic, avec un écran externe très polyvalent.
Performances et multitâche : puce Snapdragon 8 Elite Gen 5 couplée à l’interface One UI 9 pour gérer jusqu’à quatre applications simultanément.
Autonomie et charge : batterie silicium-carbone de 4 800 mAh acceptant la charge rapide 45 W et Qi2 20 W.
Finition et suivi logiciel : conception étanche (IP48) avec engagement de 7 ans de mises à jour système et sécurité.