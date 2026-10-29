Honor Magic 8 Pro – Son prix s’effondre oui mais pour combien de temps ?

C’est un véritable tour de magie. Le prix du Honor Magic 8 Pro rétrécit mais pas ses super-pouvoirs. C’est l’affaire du week-end !
Snapdragon 8 Elite Gen 5, caméra 200 MP, batterie 7100 mAh, le Honor Magic 8 Pro fait partie de l’élite des smartphones sortis en 2026.
Contrairement aux appareils qui voient le jour en cette fin d’année, son prix n’est pas impacté par la hausse de celui de la RAM.
C’est déjà à l’origine une bonne affaire mais il devient incontournable avec cette offre supplémentaire.
Le Honor Magic 8 Pro 12 / 512 Go est affiché à 828,62 €. Avec le code FRD1124, vous obtenez 24 € de remise supplémentaire. Son prix passe à 804,62 €.
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Honor Magic 8 Pro – La fiche technique complète
|Honor Magic 8 Pro – 5G
|Ecran
|6,71 pouces OLED (1Hz -> 120Hz) – NanoCrystal Shield
|Définition
|1256 x 2808 pixels (458 ppi) – pics 6000nits – Dolby Vision et HDR vivid
|Processeur
|Snapdragon 8 Elite Gen 5
|RAM
|12/16Go UFS 4.1
|Stockage
|256/512 Go / 1To UFS 4.1
|Mises à jour
|7 ans OS et sécurité
|Caméras arrières
|50MP (f/1.6 – 1/1.3”) OIS + Téléobjectif 200MP X3,7 (f/2.6 – 1/1.4”) + UGA 50MP (f/2.0 – 122°) – Vidéo 4K/120ims
|Caméras frontales
|50MP (f/2.2)
|IP68
|IP68, IP69, IP69K
|Batterie
|6270mAh
|Charge rapide
|100W, sans fil 80W
|Dual SIM
|Double NanoSim
|Lecteur empreintes
|Sous l’écran
|Connectivité
|Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC
|Audio
|2 haut-parleurs
|Android
|Android 16 – Magic OS 10
|Dimensions
|161,2 x 75 x 8,3mm – 219g