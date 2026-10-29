Shokz Open Run Pro 2 – Avec un prix aussi bas tout le monde court après

Shokz Open Run Pro 2, le casque à conduction osseuse est à nouveau en super promotion. Courez l’acheter.
On ne présente plus le casque Shokz Open Run Pro 2. C’est la star des casques ouverts pour les sportifs. Il se place autour du cou.
Les écouteurs placés au-dessus des oreilles transmettent le son par conduction osseuse.
Confortable et non intrusif, ce casque vous permet de rester en contact avec votre environnement quelle que soit votre activité.
Le Shokz Open Run Pro est affiché à 125,36 € mais avec le code FRD1113, vous bénéficiez d’une remise de 13 €. Le prix du Shokz Open Run Pro 2 tombe à 112 €.
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Découvrez d’autres bons plans dans notre rubrique ici.
Shokz OpenRun Pro 2 – Les points forts
Le son DoublePitch : Finis les compromis. Shokz associe pour la première fois la conduction osseuse (pour des aigus ultra-cristallins) et la conduction aérienne (un mini-haut-parleur dédié aux basses). Le résultat ? Un son puissant, immersif et des basses qui pulsent, sans rien perdre en clarté.
Sécurité et connexion totale : Grâce à la technologie à oreilles libres (open-ear), vous écoutez votre playlist ou vos podcasts préférés tout en restant 100 % conscient de votre environnement (voitures, klaxons, nature). Le sport en extérieur, oui, mais en toute sécurité.
Un confort absolu : Pas d’intras qui font mal ou qui glissent avec la transpiration. Le serre-tête en titane ultra-léger offre un maintien impeccable, même en plein effort ou pendant un sprint.
Une autonomie taillée pour l’endurance : Jusqu’à 12 heures d’écoute continue sur une seule charge. Et si vous êtes pressé, la charge rapide vous offre 2h30 de musique en seulement 5 minutes de branchement.
Prêt pour tous les temps : Certifiés IP55, ils résistent sans broncher à la pluie, à la sueur et à la poussière.