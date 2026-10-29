DJI Osmo Pocket 4 est à un prix ensorcelant

C’est un véritable tour de magie pour Halloween. Le prix de la DJI Osmo Pocket 4 part en fumée.
Avec son capteur 1 pouce et son stabilisateur trois axes, la DJI Osmo Pocket 4 est la reine des caméras de poche. Vlog ou vacances, elle s’adapte à toutes les situations grâce à son format compact.
Désormais, son prix devient aussi compact avec cette offre.
La DJI Osmo Pocket 4 est affichée à 394,19 € mais avec le code FRD1124 vous bénéficiez de 24 € de réduction. Le prix de la DJI Osmo Pocket 4 tombe à 370,19 €.
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DJI Osmo Pocket 4 – Les points forts
Avec le DJI Osmo Pocket 4, le constructeur perfectionne une formule déjà très aboutie. Il apporte des évolutions ciblées sur la qualité d’image, l’ergonomie et le traitement audio. Voici ce qu’il faut retenir de ses principaux atouts.
Sa qualité d’image franchit un cap. Au cœur de la caméra, le capteur CMOS 1 pouce s’offre une mise à jour significative pour délivrer une plage dynamique de 14 stops et des couleurs d’une grande précision grâce au profil 10-bit D-Log M.
Il effectue des ralentis spectaculaires. La grande nouveauté vidéo réside dans la capacité à filmer en 4K jusqu’à 240 ips. Cela double la cadence par rapport à la génération précédente pour un rendu extrêmement fluide.
Le DJI Osmo Pocket 4 possède un zoom 2x sans perte. L’exploitation optimale du capteur haute définition (jusqu’à 37 Mpx en SuperPhoto) permet de basculer instantanément d’une focale de 20 mm à un plan plus serré de 40 mm sans altérer le piqué de l’image.
La caméra embarque 107 Go de stockage interne. Fin de la dépendance exclusive aux cartes microSD. Le stockage intégré garantit de pouvoir tourner à tout moment et offre des transferts ultra-rapides grâce au Wi-Fi 6 et au port USB 3.1 (jusqu’à 5 Gbps).
Grâce au nouveau ActiveTrack 7.0, le système d’accroche et de suivi automatique gagne en précision. Il maintient le verrouillage sur le sujet même lors de mouvements complexes ou de cadrages serrés.
Avec une batterie de 1 545 mAh, l’autonomie atteint jusqu’à 4 heures de tournage (en 1080p). La recharge rapide permet de récupérer 80 % de batterie en seulement 18 minutes.
Audio spatial à 4 canaux : Grâce à l’écosystème OsmoAudio, la caméra capture un son binaural immersif. Elle intègre une fonction d’Audio Zoom, qui adapte la prise de son en fonction du niveau de zoom de l’image.