Le prix de l’Apple Watch Series 12 se met à l’heure du Black Friday. Profitez-en avant qu’il ne soit trop tard.
Passez à l’heure du Black Friday avec la montre Apple Watch Series 12. La dernière montre connectée d’Apple bénéficie d’une belle réduction à l’occasion du Black Friday.
Cette montre connectée est rarement discountée. Le modèle 46 mm avec son boîtier en aluminium gris sidéral perd plus de 15 %.
Le prix de l’Apple Watch Series 12 (46mm) passe de 499 € à 419 €. Vous économisez 80 €.
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La montre 42 mm est 399€ au lieu de 449€. Suivez ce lien pour acheter.
Les principaux points forts de l’Apple Watch Series 12
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L’Apple Watch Series 12 possède un capteur optique repensé avec des LED plus grandes et plus nombreuses. Ce nouveau système lui permet d’effectuer des relevés de la fréquence cardiaque toutes les 5 secondes en continu tout au long de la journée.
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L’app Signes vitaux intègre désormais la mesure nocturne de la variabilité de la fréquence cardiaque (VFC) de récupération.
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La vitesse de charge progresse de 50 % par rapport à la Series 11. Une charge de 15 minutes offre jusqu’à 12 heures d’autonomie.
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L’autonomie annoncée reste de 24 heures en usage normal, mais grimpe à 10 heures en entraînement avec le GPS activé.
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Le processeur S11 (avec Neural Engine 4 cœurs et 64 Go de stockage) améliore la précision du podomètre en marche ou course sur tapis grâce à de nouveaux algorithmes.
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L’Apple Watch Series 12 est protégée par un verre Ceramic Shield 2, plus résistant aux rayures.
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Son écran OLED LTPO3 affiche des pics de luminosité de 2 000 nits.
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